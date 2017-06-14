Май 2017: цены проданных в Минске квартир перестали снижаться на фоне роста спроса

Спрос на квартиры в Минске минувшей весной оказался довольно высоким. Обновить рекорд прошлого года по числу сделок рынок не сумел, однако за последнее десятилетие эта весна оказалась второй по результативности.

В мае вновь была преодолена отметка в 1200 проданных квартир. По сравнению с апрелем квартир купили на 9% больше, по сравнению с маем прошлого года – на 11% меньше.

Количество выставленных на продажу квартир сокращается второй месяц подряд, однако пока этот процесс протекает медленно. Скорость вымывания объектов из базы предложения не идёт ни в какое сравнение с тем, что происходило в прошлом году, когда за месяц рынок мог недосчитаться нескольких сотен объектов.



