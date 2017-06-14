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Лукашенко призвал решать проблемы в регионе ОДКБ "без иностранных политбюро"

15.06.2017 14:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал шесть важнейших задач, стоящих перед Организацией Договора о коллективной безопасности на современном этапе. Соответствующие заявления глава государства сделал 15 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств — участников ОДКБ, передает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

В качестве важнейших задач президент определил координацию внешнеполитической деятельности государств — членов ОДКБ; сотрудничество Организации с ведущими универсальными и региональными международными структурами; комплексное укрепление военного, военно-технического, антикризисного и миротворческого потенциалов ОДКБ.

Это также противодействие международному терроризму и борьба с незаконным оборотом наркотиков; обеспечение стабильной миграционной обстановки; совершенствование юридической основы и механизмов взаимодействия в рамках Организации.

Касаясь проблем в регионе ОДКБ, президент отметил, что их необходимо решать самостоятельно, без иностранных политбюро.

«Очень хотелось бы, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами. За столом в Минске, Москве, в Ереване, в других городах стран ОДКБ. Чтобы не было влияния каких-то других государств, групп, круглых столов. Тем более мы можем решить эти проблемы и в Карабахе, и в Приднестровье, и в Украине. Это наши проблемы. Мы их должны решать без иностранных политбюро и вмешательств», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко уверен, что только совместными усилиями страны смогут обеспечить защиту своих национальных интересов.

Президент также прокомментировал заявления о возможности урегулирования конфликта в Украине без минского формата.

Глава государства обратил внимание, что в качестве места проведения встречи с секретарями советов безопасности был выбран исторический зал, где проходили переговоры лидеров стран «нормандской четверки» и вырабатывались исторические минские соглашения, которые, к сожалению, не в полном объеме реализуются. «И, как я вижу, в последнюю неделю начали подвергаться уже атакам со стороны тех государств, которые должны были бы сесть за стол переговоров и присоединиться к этому формату», — отметил белорусский лидер.

«Уже идут намеки, что можно и без минского формата обойтись, найти какие-то другие способы урегулирования украинского конфликта, — сказал президент Беларуси. — Можно, конечно. Но начинать сначала всегда сложнее, чем продолжать доброе дело».

 
Теги: Минск
 
 
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"Очень хотелось бы, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами. За столом в Минске, Москве, в Ереване, в других городах стран ОДКБ. Чтобы не было влияния...

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