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В ЦИК рассказали, когда хотят провести выборы в местные Советы депутатов
15.06.2017 15:25 — Новости Экономики | Tut.by
Центральная избирательная комиссия Беларуси предлагает провести выборы в местные Советы депутатов 18 февраля 2018 года. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель ЦИК Лидия Ермошина.
По ее словам, изначально рассматривались две даты электорального события — 11 февраля и 18 февраля.
«Если назначать выборы на 11 февраля, то у нас окажется вне голосования, по сути дела, огромная часть студенчества. В это время каникулы в высших учебных заведениях, а студенты, согласно избирательному законодательству, могут голосовать только по месту учебы», — заметила Лидия Ермошина.
В то же время проведение выборов 18 февраля вписывается в период, предусмотренный Избирательным кодексом, так что эта дата является наиболее вероятной. При таком раскладе, по словам председателя ЦИК, избирательная кампания в Беларуси должна стартовать не позднее 18 ноября.
Лидия Ермошина также обратила внимание, что окончательное решение по поводу дня проведения выборов принимает глава государства, должен быть подписан соответствующий указ.
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По ее словам, изначально рассматривались две даты электорального события - 11 февраля и 18 февраля.
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