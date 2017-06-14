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Лукашенко предлагает "Альфа-Групп" расширить присутствие в Беларуси

15.06.2017 15:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает консорциуму "Альфа-Групп" расширять присутствие на белорусском рынке, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко предлагает "Альфа-Групп" расширить присутствие в Беларуси
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
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В четверг Лукашенко провел встречу с председателем совета директоров ABH Holdings S.A., членом совета директоров "Альфа-Банка" (Россия), членом наблюдательного совета "Альфа-Групп" Петром Авеном.

"Учитывая наши близкие отношения – Беларуси и России, – удивительно, что до сих пор такая мощная организация, группа, как ваша, имея такие возможности и финансовые, и материальные, не очень представлена в Беларуси", – сказал президент.

Лукашенко выразил пожелание, чтобы деятельность "Альфа-Групп" получила дальнейшее развитие в Беларуси.

"Я готов подключиться к тому, чтобы ваша группа могла работать в интересах и Беларуси, и России с соблюдением всех законов и принципов ведения бизнеса, которым вы привержены. Я это хорошо знаю", – добавил белорусский президент.

Со своей стороны Авен поблагодарил за возможность встречи и рассказал главе государства о развитии бизнеса банковской группы, сотрудничестве с Беларусью. 

"Особенно мы интересуемся, учитывая наш опыт в России, розничным рынком и электронным бизнесом. Мы только что внедрили и полностью переводим клиентов на новое мобильное приложение. У нас в этом плане по всей группе белорусский банк является одним из технологических лидеров. Мы, безусловно, будем работать и дальше", – сказал он.

Как ранее сообщал Sputnik, 13 июня Лукашенко встретился с главой Сбербанка РФ Германом Грефом. Во время встречи белорусский президент также высказал пожелание о расширении сфер деятельности Сбербанка в Беларуси

В четверг также стало известно об усилении российского присутствия в банковской сфере Беларуси: лизинговая компания из РФ приобрела у польского владельца ЗАО "Идея Банк" треть акций.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент готов подключиться к тому, чтобы группа компаний смогла работать в республике на благо Беларуси и РФ, но с соблюдением белорусских законов.

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