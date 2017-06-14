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Белорусский опыт для новых членов ЕАЭС и инициативы с мест

15.06.2017 15:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Эксперты пяти стран обсудили сильные и слабые стороны экономики новых членов ЕАЭС, а также оптимальные пути освоения товарных ниш на рынке союза.
В Бишкеке видят развитие ниш экономики малых стран ЕАЭС в направлениях: свободное передвижение рабочей силы, развитие прямых отношений в поставке своей сельскохозяйственной продукции в регионы России и стран ЕАЭС, создание логистической структуры по продвижению как своей продукции, так и товаров из приграничного Китая на рынке стран ЕАЭС. Как пример хорошего двухстороннего сотрудничества в машиностроении советник премьер-министра Кыргызстана Нурсулу Ахметова привела пример производства на территории страны запасных частей и узлов к минским тракторам.

Белорусский опыт для новых членов ЕАЭС и инициативы с мест
Sputnik
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Политический обозреватель Айк Халатян в Ереване предложил воспользоваться свободной экономической зоной на границе Армении и Ирана для взаимного продвижения товаров производителей стран ЕАЭС и Исламской Республики Иран. Также он напомнил, что у Армении есть ряд преференций для поставок совместных товаров на рынки Китая и стран Европейского Союза.

Директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев подчеркнул успешность белорусской модели торговых отношений с Россией и странами ЕС, диверсификации экспорта в эти страны и рассказал о падении экспорта казахстанского экспорта в страны ЕАЭС. Также упомянул он и о проблемах создания безбарьерной среды для передвижения товаров и услуг между странами ЕАЭС.

Советник председателя Республиканской конфедерации предпринимательства Беларуси Федор Подгайский предложил кооперироваться странам ЕАЭС в такой продвинутой отрасли Беларуси как сфера IT-технологий. Также он видит ниши развития экономических взаимоотношений Беларуси и стран ЕАЭС в области тяжелого машиностроения, транспортной логистики, образования и подготовки специалистов. Предложил он и предприятиям стран-партнеров воспользоваться и возможностями участия в белорусско-китайском индустриальном парке "Великий камень".

Завсектором Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е. Примакова Елена Кузьмина предложила выработать и придерживаться единой согласованной позиции сотрудничества всех стран ЕАЭС с Китайской Республикой, а также рассказала об успешной работе зоны свободной торговли с Вьетнамом.

Подробнее о мнениях специалистов Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России по дальнейшему экономическому сотрудничеству стран ЕАЭС смотрите на полной версии видеомоста Sputnik Беларусь.

 
 
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Саратов - Москва на тему "Поиск экономических ниш для участников рынка...

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