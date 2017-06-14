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Белорусский опыт для новых членов ЕАЭС и инициативы с мест
15.06.2017 15:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Эксперты пяти стран обсудили сильные и слабые стороны экономики новых членов ЕАЭС, а также оптимальные пути освоения товарных ниш на рынке союза.
Политический обозреватель Айк Халатян в Ереване предложил воспользоваться свободной экономической зоной на границе Армении и Ирана для взаимного продвижения товаров производителей стран ЕАЭС и Исламской Республики Иран. Также он напомнил, что у Армении есть ряд преференций для поставок совместных товаров на рынки Китая и стран Европейского Союза.
Директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев подчеркнул успешность белорусской модели торговых отношений с Россией и странами ЕС, диверсификации экспорта в эти страны и рассказал о падении экспорта казахстанского экспорта в страны ЕАЭС. Также упомянул он и о проблемах создания безбарьерной среды для передвижения товаров и услуг между странами ЕАЭС.
Советник председателя Республиканской конфедерации предпринимательства Беларуси Федор Подгайский предложил кооперироваться странам ЕАЭС в такой продвинутой отрасли Беларуси как сфера IT-технологий. Также он видит ниши развития экономических взаимоотношений Беларуси и стран ЕАЭС в области тяжелого машиностроения, транспортной логистики, образования и подготовки специалистов. Предложил он и предприятиям стран-партнеров воспользоваться и возможностями участия в белорусско-китайском индустриальном парке "Великий камень".
Завсектором Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е. Примакова Елена Кузьмина предложила выработать и придерживаться единой согласованной позиции сотрудничества всех стран ЕАЭС с Китайской Республикой, а также рассказала об успешной работе зоны свободной торговли с Вьетнамом.
Подробнее о мнениях специалистов Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России по дальнейшему экономическому сотрудничеству стран ЕАЭС смотрите на полной версии видеомоста Sputnik Беларусь.
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