Рапота обеспокоен ситуацией с белорусскими продуктами

Об этом госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил 15 июня в своем выступлении на сессии Парламентского собрания СГ в Минске.

Госсекретарь напомним о важности продовольственных поставок из Беларуси в Россию, сельхозпродукты в данное время достигли 35% белорусского экспорта в РФ. А недопуск белорусской селхозпродукции на российский рынок вызывает беспокойство.

Рапота добавил, что Беларусь, несмотря на серьезные сложности, положительно решает все вопросы и осуществляет поставки продовольствия.

«Споры по вопросам поставок продукции связаны с недоработанными механизмами взаимодействия. Например, не решен вопрос прослеживаемости за перемещением подконтрольных товаров. Помимо этого, не отработан механизм взаимодействия госорганов, которые контролируют качество продуктов», – добавил он.

По словам госекретаря, Союзное государство планирует наладить контроль за перемещение товаров между РФ и РБ.

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