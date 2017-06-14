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Нацбанк отзывает лицензию у ЗАО «БСБ Банк»

15.06.2017 18:19 — Новости Экономики | БДГ  
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Лицензия на отдельные банковские операции с физическими лицами отзывается июня 26, сообщается на официальном сайте регулятора.

Решение об отзыве специального разрешения (лицензии) принято правлением Нацбанка на осуществление следующих банковских операций:

  • привлечение денег физлиц (кроме индивидуальных предпринимателей) на счета и во вклады (депозиты);
  • открытие и ведение банковских счетов физлиц (кроме индивидуальных предпринимателей);
  • выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) во вклады (депозиты), и размещение их на счета;
  • выпуск в обращение банковских платежных карточек физических лиц;
  • доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей).

В сообщении сказано, что отзыв лицензии связан с нарушениями и недостатками в деятельности, выявленными в ходе проверки, решение вступает в силу «с момента уведомления банка о его принятии, которое назначено на 26 июня 2017 г.»

В соответствии со статьей 99 Банковского кодекса в случае отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности в части осуществления отдельных банковских операций обязательства, связанные с осуществлением этих операций, подлежат прекращению за невозможностью их исполнения. При этом банк возмещает вкладчикам и иным кредиторам убытки, понесенные ими в связи с невозможностью исполнения банком своих обязательств.

БСБ Банк должен исполнять обязательства по заключенным договорам по возврату денежных средств физлицам в части отзываемых банковских операций до 26 июня 2017 г. С 26 июня 2017 г. обязательство по возмещению банковских вкладов, привлеченных ЗАО «БСБ Банк», возникает у Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов физлиц.

В соответствии с Законом объектами возмещения банковских вкладов являются денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенные физическими лицами на счетах или во вклады. Средства индивидуальных предпринимателей не являются объектами возмещения.

Агентство в течение семи рабочих дней с даты возникновения у него обязательства по возмещению обязано опубликовать в официальных периодических печатных изданиях, определенных для опубликования нормативных правовых актов Национального банка, и разместить на официальном сайте Агентства информацию о месте, времени и порядке возмещения банковских вкладов (депозитов).

Банком-поверенным, осуществляющим прием заявлений о выплате возмещения банковских вкладов БСБ Банка и выплату этого возмещения, определен «Банк Москва-Минск».

Возврат депозитов начнется после завершения Агентством установленных Законом предварительных процедур. Соответствующая информация будет размещена дополнительно.

ЗАО «БСБ Банк» по размеру активов на 1 июня 2017 г. занимает 17-е место в банковской системе Беларуси (доля активов банка в банковской системе составляет 0,4 процента). Нормативный капитал ЗАО «БСБ Банк» на 1 июня 2017 г. составил 56,6 млн рублей.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Лицензия на отдельные банковские операции с физическими лицами отзывается июня 26, сообщается на официальном сайте регулятора.

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