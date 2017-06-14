Правительство КНР недавно заявило о своем решении создать в провинции Хэбэй в Северном Китае новый современный мегаполис. Он уже имеет название — Сюнъань. По своей экономической структуре он напоминает как некоторые китайские проекты, такие, к примеру, как Шэньчжэньский особый экономический район или шанхайский Пудун, так и наш индустриальный парк «Великий камень» .

Зачем Китаю новый город и кто будет в нем проживать, пишет старший советник Посольства Республики Беларусь в КНР Денис Здоров.

Город цифрового солнца — Китай все более мощно заявляет о себе на международной арене. Одним из наиболее резонансных событий последнего времени стал состоявшийся в середине мая международный форум, посвященный инициативе Председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс и один путь».

Наша страна одна из первых получила приглашение принять в нем участие, причем на высшем уровне. Александр Лукашенко возглавил белорусскую делегацию и выступил на форуме с предложениями по многосторонней и двусторонней повестке.

Примечательно, что как с белорусской, так и с китайской стороны на мероприятии поднимались вопросы реализации еще одной инициативы Си Цзиньпина — создания у нас Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Этот проект привлекает все больше внимания мировой общественности, и отнюдь не случайно накануне вылета в Пекин президент подписал указ, который еще более улучшил условия работы резидентов.

Отход на север

Масштабные проекты Си Цзиньпина по возрождению торговых маршрутов «Один пояс и один путь» подталкивают к внимательному изучению и иных инициатив председателя КНР. Так, например, совсем недавно была озвучена еще одна идея о создании в Китае нового города будущего — Сюнъань.

Об этом пока еще не столь широко говорят в нашей стране. Однако возможность появления на карте КНР такой точки вызывает не просто банальное любопытство, а практический интерес. Аналогия ведь с нашим «Великим камнем» — налицо.

Итак, 1 апреля 2017 года ЦК КПК и Госсовет КНР издали совместный циркуляр о решении создать в Северном Китае «новый район Сюнъань». Для размещения города был выбран участок в провинции Хэбэй. Он находится на расстоянии 100 километров от Пекина и практически на таком же удалении от крупного портового города центрального подчинения Тяньцзиня, а также Шицзячжуаня — столицы провинции Хэбэй. Новый район будет включать в себя три уезда: Сюнсянь, Жунчэн и Аньсинь, а также прилегающие к ним территории.

На стартовом этапе его площадь составит около 100 квадратных километров, но потом он разрастется до 200 квадратных километров, а в перспективе может охватить и в десять раз большую территорию.

Место для размещения нового мегаполиса выбрано не случайно. Во-первых, это территория Северного Китая, который развивается менее динамично, чем юг, и нуждается в мощной индустриальной точке роста. Такую роль Пекину с его перманентными проблемами в экологии, перенаселенностью и функциональной перегруженностью сейчас не сыграть. Поэтому новый город должен освободить столицу КНР от многих функций, не связанных с административным управлением.

А во-вторых, и это особая изюминка проекта, новый город будет перестраивать существующую структуру экономики региона. Он будет возводиться в давно освоенной местности, где ведется активная экономическая деятельность. Иными словами, проект потребует новых инновационных, нешаблонных решений. Примененные в Сюнъане подходы по трансформации существующих населенных пунктов в город будущего станут образцом и для других регионов КНР. А это уже выводит данный проект с регионального уровня на общегосударственный.

Кстати, как только было объявлено о создании Сюнъаня, его стали сравнивать с преобразованным из рыбацкой деревни в современный мегаполис городом Шэньчжэнь, а также с шанхайским финансовым центром Пудун. Как построить практически на пустом месте мегаполисы-миллионники, в КНР знают не понаслышке.

Немного информации к размышлению: совокупный ВВП Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй в 2016 году составил 1,09 трлн долларов, или 10% ВВП Китая. Это практически сопоставимая цифра с ВВП всей Российской Федерации — 1,3 трлн долларов. При этом ВВП города Сюнъань, в котором ныне проживает чуть более 1 млн человек, составлял всего 2,9 млрд долларов. По оценкам экспертов, работы по возведению нового города обеспечат занятость 5 млн человек.

Снятся людям иногда зеленые города

Руководство КНР объявило о том, что строительство Сюнъаня призвано решить ряд задач. Помимо возведения ультрасовременного зеленого города мирового уровня с применением новейших экологических и информационных технологий, таким образом хотят «активизировать развитие инновационной промышленности по мере наращивания темпов экономического роста».

Город превратится в «живописный экологически чистый ландшафт с голубым небом, чистым воздухом и чистой водой». Но для этого предстоит обеспечить высокое качество общественных услуг и укрепить инфраструктуру, внедрить новую модель управления городом, а также создать быструю и эффективно функционирующую транспортную сеть и зеленую транспортную систему.

Благодаря строительству Сюнъаня руководство КНР планирует «реализовать структурные и институциональные реформы по стимулированию жизнеспособного рынка».

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По статистике, ВВП уездов Сюнсянь, Жунчэн и Аньсинь, которые по плану войдут в новый район, в прошлом году составил около 2,94 млрд долларов, это менее одного процента размеров экономики Пекина. Скоро ситуация изменится. Фото: chinalogist.ru

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Опубликованию решения о создании нового района Сюнъань предшествовала кропотливая работа — на протяжении года. В нее по поручению руководства страны были вовлечены ученые, практики, эксперты. Работа проводилась в рамках Программы скоординированного развития регионов Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, которую утвердили в апреле 2015 года. Все это делалось при личном участии руководства страны.

Красноречивая деталь: накануне принятия основного решения Си Цзиньпин посетил уезд Аньсинь провинции Хэбэй, где провел заседание по проектированию и строительству нового района Сюнъань. По словам Си Цзиньпина, он должен быть «построен как умный и экологически чистый город международного уровня, где преимущественно будут развиваться новые техноемкие промышленные отрасли».

Успех в создании нового района с промышленными производствами будущего будет подкреплен развитой транспортной инфраструктурой и доступом к морским каналам транспортировки через порт Тяньцзинь, обеспечивая тем самым логистику для поставок по всему миру и возможности для международного сотрудничества.

В настоящее время около Пекина уже реализуется ряд инфраструктурных проектов, включая строительство нового пекинского международного аэропорта Дасин, вторую очередь возведения сталелитейного комплекса Цзиньтань в Чаофейдяне.

Для руководства новым городом назначены чиновники, имеющие богатый опыт в создании городов будущего: Су Цин, бывший секретарь парткома Шэньчжэня, назначен заместителем секретаря парткома, а на должность секретаря парткома подготовительного комитета нового района Сюнъань — бывший чиновник администрации нового района Бинхай города Тяньцзинь Юан Тунли.



С точки зрения значимости проекта для КНР Сюнъань можно сравнить с Шэньчжэньским особым экономическим районом или новым районом Пудун в Шанхае. Фото: borodino-school.ru

Поступь дракона

В общем, руководство Китая, основательно подготовившись, развернуло перед общественностью проработанный до мельчайших деталей план дальнейших шагов по созданию нового района и… столкнулось с неспрогнозированной в кабинетной тиши бурной реакцией компаний и простых людей, которые поверили в этот проект и решили поучаствовать в нем своими собственными деньгами.

Помимо резкого роста котировок строительных, риелторских, индустриальных компаний, появился ажиотажный спрос на жилье в прилегающих к Сюнъаню уездах. Серьезность ситуации потребовала срочного рассмотрения вопроса на заседании Госсовета, который отменил и приостановил сделки, совершенные после 1 апреля 2017 года, а также взял ситуацию во всем регионе под постоянный контроль.

В истории о Сюнъане постоянно возникают аналогии с Китайско-Белорусским индустриальным парком «Великий камень». В обоих случаях речь идет о создании инновационных производств нового поколения, опирающихся на продуманную логистику и выгодные условия для развертывания бизнеса.

Особенность нашего парка — работа по его развитию подходит к фазе запуска производств и динамичного увеличения количества резидентов. Все необходимые условия, включая создание городской инфраструктуры, обеспечение максимально благоприятных условий и льгот для его резидентов, уже выполнены. Подписание указа открывает путь для развертывания работ.

Вместе с тем очевидно, что обе эти инициативы по созданию Китайско-Белорусского парка и нового района Сюнъань могут быть взаимодополняемы. С одной стороны, Беларуси стоит изу­чить возможности применения опыта градостроительства, реструктуризации экономики региона, создания умных, зеленых городов, их специализации с разделением столичных и иных функций. С другой стороны, не исключено, что на этом этапе можно установить прямые связи между «Великим камнем» и строящимся районом Сюнъань для обмена не только опытом, но и проектами, идеями, установления кооперационного сотрудничества.

Кроме того, не стоит сдерживать наше стремление посоревноваться с Сюнъанем по ключевым показателям экономической эффективности, например по уровню на 1 квадратный километр инвестиций, размеру выручки, чистой прибыли, по эффективности управления производствами и обеспечению защиты окружающей среды.

В общем, глядя на Сюнъань и на «Великий камень», понимаешь: при схожести двух моделей, принимаемых решений, действий пока есть одно настораживающее отличие между двумя проектами. Если китайская сторона пытается сбить ажиотаж у инвесторов, то белорусская — старается вселить в них оптимизм.

Значит, есть что-то еще, что влияет на настроения инвесторов, — это перспективы рынков сбыта продукции. Очевидно, что произведенные в Сюнъане товары будут востребованы на самом быстро растущем в мире китайском рынке или же пойдут вдоль «Одного пояса и одного пути».

В свою очередь, для реализации произведенной продукции в индустриальном парке «Великий камень» потребуется больше усилий. Если только не синхронизировать эти два проекта, не подключить их друг к другу, что откроет для «Великого камня» китайский рынок и создаст не менее благоприятные перспективы для потенциальных инвесторов.