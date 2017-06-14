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Семашко: ситуация вокруг БелАЭС слишком политизирована

15.06.2017 20:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Признание литовским сеймом Белорусской АЭС угрозой национальной безопасности является «ярким свидетельством политизированности всего этого процесса», заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко 15 июня в рамках проходящего в Минске совещания сторон Конвенции Эспоо.

«Это вот как раз свидетельство того, что это политизированный процесс. И завтра приедет на заключительное заседание министр литовский (министр окружающей среды Кястутис Навицкас. — БелаПАН.), который будет говорить и комментировать это решение», — сказал Семашко.

«Мы как нация, белорусы, наше государство, Республика Беларусь, наиболее пострадавшие от чернобыльской трагедии, понимаем, что такое строить атомную станцию и соблюсти все-все требования, выработанные печальным опытом человечества», — заявил он.

По словам Семашко, для Беларуси важна оценка строящейся атомной станции со стороны МАГАТЭ, у посещавших страну специалистов агентства к АЭС «нет никаких замечаний». «Нам важна оценка мирового сообщества, которое понимает, что такое ядерная энергетика, которые профессионалы. Хотя и оценка Эспоо тоже важна», — сказал вице-премьер.

Он заявил, что по тексту запланированной к принятию на совещании сторон Конвенции Эспоо резолюции «решения пока еще нет окончательного». «Я не хочу предвосхищать решение, которое может появиться, есть энное количество вариантов и т.д. Но я должен заметить при этом, что слишком этот процесс политизирован: смотрят не в сам вопрос, не в суть вопроса, а слишком политизируют», — подчеркнул представитель правительства.

Сейм Литвы 15 июня принял закон о признании строящейся БелАЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Как считает глава парламентского комитета национальной безопасности и обороны Витаутас Бакас, «как в средней, так и в долгосрочной перспективе» принятый закон будет иметь большое значение «для безопасности людей, качества их жизни и прогресса государства». Сооружая небезопасную АЭС, Беларусь нарушает три международные конвенции, проект является непрозрачным, добавил он.

Ранее литовский сейм принял закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

Литва утверждает, что работы ведутся без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Минск эти претензии отвергает.

13−16 июня в белорусской столице проходят седьмое совещание сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду (Конвенция Эспоо) и третья сессия совещания сторон протокола о стратегической экологической оценке. Организаторами форума выступили Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE) и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Конвенция была инициирована Европейской экономической комиссией ООН, подписана в Эспоо (Финляндия) в 1991 году и вступила в силу через шесть лет. В соответствии с документом процедура оценки воздействия на окружающую среду (включающая публичные обсуждения) потенциально опасных проектов должна проводиться не только внутри государства, но и в сопредельных странах.

 
Теги: Минск
 
 
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