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Нацбанк: в БСБ Банке почти не осталось депозитных счетов граждан

15.06.2017 23:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн — Sputnik. В ЗАО "БСБ Банк" на сегодняшний день почти не осталось депозитных счетов физических лиц, сообщил в четверг начальник управления информации и общественных связей – пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко в эфире телеканала ОНТ.

Нацбанк: в БСБ Банке почти не осталось депозитных счетов граждан
© Фото: БСБ Банк
БСБ Банк просит клиентов снять деньги с платежных карточек и счетов

Нацбанк отзывает лицензию БСБ Банка на операции по вкладам и с платежными карточками – с 26 июня он будет не вправе их осуществлять. Санкции последовали после выявленных нарушений в работе банка.

"В силу специфики деятельности в БСБ Банке на сегодняшний день практически нет депозитных счетов физических лиц. Основная деятельность банка по части работы с гражданами заключается в обслуживании текущих расчетных счетов, в том числе с использованием банковской платежной карточки, эмитированной данном банком", – сказал Тимошенко.

В эфире телеканала было также озвучено, что деньги вкладчикам вернут в рублях и валюте – соответственно депозитам. Этим займется Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов. Позже появится информация о месте, времени и порядке возврата. 

Нормативный капитал БСБ-банка превышает 56,5 миллионов, по размерам активов он занимает 17-е место в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Нацбанк отзывает лицензию на операции по вкладам и с платежными карточками БСБ Банка – с 26 июня он будет не вправе их осуществлять.

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