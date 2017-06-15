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Обсудят развитие диалога по линии Беларусь - ЕС. Макей встретится с премьер-министром Чехии

16.06.2017 09:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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15-16 июня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с официальным визитом в Чехии, где встретится с премьер-министром страны Богуславом Соботкой и главой МИД Любомиром Заоралеком, передает пресс-служба белорусского ведомства.


Фото: Reuters

Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, развитие диалога по линии Беларусь – ЕС, актуальные проблемы международной политики, а также перспективы дальнейшего расширения белорусско-чешского сотрудничества в различных областях.

Макей также примет участие в ряде мероприятий в Праге по случаю 500-летия белорусского книгопечатания и посетит Чешско-белорусскую торгово-промышленную палату.

 
 
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Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, развитие диалога по линии Беларусь - ЕС, актуальные проблемы международной политики, а также...

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