15 рисков для западного инвестора. О чем Минск предупредил будущих покупателей евробондов

Минфин Беларуси, готовясь к размещению еврооблигаций на сумму до 1 млрд долларов, уделил много внимания факторам риска инвесторов в белорусскую экономику, отмечает РБК , ссылаясь на проспекта еврооблигаций от 14 июня.





Если в 2011 году, когда Беларусь дебютировала на рынке евробондов, в проспекте было шесть рисков, то перед нынешним размещением рисков насчитали пятнадцать, включая уязвимость государства перед коррупцией, перед внешними шоками, неустойчивость белорусской валюты, сложные отношения с Евросоюзом и США, влияние конфликта на Украине и т.д.

Несколько рисков, о которых белорусский Минфин решил предупредить потенциальных инвесторов, прямо или косвенно связаны с Россией — крупнейшим торговым партнером и крупнейшим кредитором. Помимо стандартного предостережения о том, что «ухудшение отношений с Россией может негативно повлиять на поставки топлива и энергоресурсов», Минфин указал на «непрямой отрицательный эффект» для белорусской экономики от западных санкций против российских и украинских фигур и компаний. «Санкции, введенные против определенных российских лиц и компаний Соединенными Штатами, Евросоюзом и другими странами, могут не позволить Беларуси торговать с некоторыми российскими контрагентами, что может оказать существенное негативное влияние на торговлю и экономику Белоруссии», — говорится в проспекте.

В презентации для инвесторов подчеркивается, что Беларусь «целенаправленно работает над сближением с западными странами», «отношения с ЕС улучшаются», «страна ускорила переговоры с ВТО с целью присоединиться к организации». Отмечены и особые отношения с Китаем, вторым крупнейшим кредитором белорусского правительства после России.

На конец 2016 года на кредиты от правительства России и российских банков приходилось 6,61 млрд долларов, или 48% внешнего госдолга Беларуси, сообщается в проспекте евробондов. В 2015 году Россия выдала Беларуси два госкредита на общую сумму 870 млн долларов сроком на десять лет. В 2016 году Минск получил от России еще 600 млн долларов. Кроме того, к концу 2016 года Беларусь выбрала 2,1 млрд долларов из кредитной линии от российского правительства с лимитом 10 млрд долларов плюс еще 245,5 млн по кредиту от ВЭБа (эти кредитные линии были открыты для финансирования строительства БелАЭС). В апреле 2017 года Россия согласилась рефинансировать внешнюю задолженность Беларуси в размере 700 млн долларов, но этот кредит еще не выдан.

У России и Белоруссии периодически возникают разногласия в нефтегазовых вопросах, говорится в разделе «Факторы риска». В апреле 2017 года правительства двух стран заключили несколько соглашений по поставкам российских нефти и газа, урегулировав спор о цене и объемах. Детали этих договоренностей в проспекте евробондов не приводятся, но прописан риск пересмотра нефтегазовых соглашений.

Белорусский Минфин также указывает на риски срыва или задержки строительства Белорусской АЭС, которая должна ликвидировать зависимость страны от импорта электроэнергии (10−20% потребностей). Объект строит российский «Атомстройэкспорт», финансируют российское правительство и Внешэкономбанк.

Риски полного отказа от реализации этого проекта или его приостановки/консервации на длительный срок (три-пять лет и более) минимальны, считает заведующий сектором «Промышленность и инфраструктура» ИЭФ Сергей Кондратьев, но есть риски, связанные с его итоговой стоимостью. Проблема заключается в фактическом отказе Литвы и Польши закупать электроэнергию с БелАЭС — это означает, что эта электроэнергия должна будет, скорее всего, поставляться (кроме Беларуси) в Россию и на Украину, а Минску придется направить дополнительные инвестиции на строительство сетевой инфраструктуры, объясняет эксперт.

Как сообщал TUT.BY , власти Беларуси поручили Citigroup и Raiffeisen Bank International организовать встречи с инвесторами по поводу размещения долларовых евробондов. Планируется, что так называемое road show пройдет на следующей неделе в США и Европе.

В 2016 году министр финансов Беларуси Владимир Амарин говорил, что Беларусь планирует привлечь до 1 млрд долларов от размещения евробондов. Размещаться планировалось на семилетний срок, чтобы «учесть все наши пиковые платежи и не увеличивать их».

Ожидается размещение двух траншей еврооблигаций — 5-летних и 10-летних.

Одна команда посетит Лондон, Цюрих и Франкфурт, а вторая делегация встретится с инвесторами в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Бостоне. Road show пройдет 19−21 июня.

Беларусь планирует вернуться на международный долговой рынок после длительной паузы. В январе 2011 года 7-летние суверенные еврооблигации размещались на 800 млн долларов под 8,95%. Это единственный выпуск евробондов Беларуси, находящийся в обращении. В июле 2015 года Минфин погасил 1 млрд долларов по дебютным евробондам, размещенным в 2010 году. Выплата произошла в основном за счет поступлений таможенных пошлин и заимствования на российском рынке.