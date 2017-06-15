Нацбанк пересмотрит классификацию и подходы к определению проблемных активов банков

Классификация банковских активов по степени кредитного риска с 2018 года будет пересмотрена. Также планируется пересмотреть подходы к определению необслуживаемых (проблемных) активов. По информации БелаПАН, соответствующие изменения предусматривает проект госрешения, который подготовил Национальный банк.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Документ в настоящее время находится на рассмотрении коммерческих банков, которые должны оценить эффект влияния новых правил и представить свои расчеты регулятору.

Как пояснили БелаПАН представители банков, по нынешним правилам все кредиты в Беларуси разделяются на пять групп риска: к первой относятся стандартные кредиты, без признаков возникновения каких-либо проблем, к пятой группе — фактически невозвратные кредиты, по которым клиент не платит более полугода.

«По действующему законодательству к проблемным коммерческие банки Беларуси относят активы третьей, четвертой и пятой групп риска, и по ним банки за счет прибыли делают самые большие отчисления в резервы на покрытие возможных убытков. Но это не совсем правильно — кредиты, которые у нас относятся к третьей группе риска, за границей проблемными не считаются», — пояснил эксперт в финансовых кругах.

Он обратил внимание на то, что по западным стандартам проблемными считаются просроченные кредиты, по которым клиенты (предприятия) не платят более 90 дней. В то же время в Беларуси по действующему законодательству даже те кредиты, по которым клиент исправно платит, могут быть отнесены к проблемным на основании возникновения признаков финансовой неустойчивости заемщика.

«Поэтому очевидно, что необходимо унифицировать белорусские подходы определения необслуживаемых кредитов (NPL) с международными стандартами», — отметил эксперт.

По словам банкиров, в случае принятия новой инструкции о формировании резервов к проблемным активам будет относиться реструктуризированная кредитная задолженность.

По информации БелаПАН, МВФ рекомендует Беларуси относить к проблемной такую задолженность. По международным стандартам считается, что если кредитор (банк) идет на уступки заемщику в связи с ухудшением финансового состояния последнего, то такой кредит должен признаваться проблемным.

«По новым правилам реструктуризированные кредиты будут относиться не менее чем к четвертой группе риска», — пояснил эксперт.

Согласно новой инструкции о резервах, которые коммерческие банки формируют на покрытие возможных убытков, все активы будут распределены на шесть групп риска, к проблемным (необслуживаемым) будут относиться активы четвертой, пятой и шестой групп риска.

«По части просроченной кредитной задолженности (с просрочкой менее 90 дней) уровень резервирования снизится, а по реструктуризированной кредитной задолженности резервы создавать придется, поэтому эффект на банковскую систему в связи с вступлением новой инструкции будет относительно нейтральным», — отметил эксперт в финансовых кругах.

Предполагается, что новая редакция инструкции о формировании резервов вступит в силу 1 января 2018 года.