Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от $42 тыс. на 21 этаже до $500 тыс. на макушке самого высокого здания Минска

Выше – еще дороже. За $375 тыс. на продажу выставлен пентхаус на последних этажах одного из самых высоких жилых домов Минска – 26-этажной новостройки в составе ЖК «Аркадия» (Богдановича, 136). Площадь двухуровневой квартиры –- 139,4 кв.м., в ней четыре комнаты и современный ремонт. Если пентхаус купят по заявленной цене, каждый квадратный метр обойдется своему покупателю более чем в $2,5 тыс.





























