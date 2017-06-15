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Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от $42 тыс. на 21 этаже до $500 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
16.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Начнем с самого бюджетного варианта в нашей базе. За $42 тыс. предлагается
Плюс четыре этажа, и цены удваиваются. За $85,5 тыс. на продажу выставлена
Выше – еще дороже. За $375 тыс. на продажу выставлен
За $190 тыс. на продажу выставлена
Наконец, за $495 тыс. на продажу выставлена
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Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от $42 тыс. на 21 этаже до $500 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Еще 25 лет назад небоскребы вырастали по всему миру как грибы после дождя. Сейчас планку высотного строительства задирают разве что в Дубае, бросая, кажется, вызов...
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