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Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от $42 тыс. на 21 этаже до $500 тыс. на макушке самого высокого здания Минска

16.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Начнем с самого бюджетного варианта в нашей базе. За $42 тыс. предлагается однушка на 21 этаже дома 1997 года постройки по адресу Шугаева, 11. Общая площадь – 35 кв.м, 17,5 из которых – комната, 9,5 – кухня. До метро Уручье около 10 минут пешком. К квартире примыкает солидная лоджия с панорамным видом на проспект Независимости. Фото интерьера продавец не приложил, зато непрочь поторговаться.

Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска

Плюс четыре этажа, и цены удваиваются. За $85,5 тыс. на продажу выставлена двушка на последнем, 25-м этаже новостройки по адресу ул. Мястровская, 20. Общая площадь – 72,2 кв.м, из которых гостиная – 21 кв.м, спальня – 14,7, кухня – 13,8 кв.м. Квартира продается без отделки, но виды из французских окон на микрорайон Лебяжий и водохранилище Дрозды покорят самых взыскательных покупателей.

Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска

Выше – еще дороже. За $375 тыс. на продажу выставлен пентхаус на последних этажах одного из самых высоких жилых домов Минска – 26-этажной новостройки в составе ЖК «Аркадия» (Богдановича, 136). Площадь двухуровневой квартиры –- 139,4 кв.м., в ней четыре комнаты и современный ремонт. Если пентхаус купят по заявленной цене, каждый квадратный метр обойдется своему покупателю более чем в $2,5 тыс.

Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска

За $190 тыс. на продажу выставлена трешка на 28 этаже небоскреба «Парус» (Кальварийская, 16). Речь идет о самом высоком жилом здании в Минске. Общая площадь квартиры – 99,5 кв.м., в ней сделан современный ремонт, а из панорамных окон открывается вид на центр Минска. Если квартира будет продана по заявленной цене, то каждый метр обойдется покупателю в $1910.

Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска

Наконец, за $495 тыс. на продажу выставлена самый высокий пентхаус в Минске. Речь идет о квартире, которая занимает два последних этажа небоскреба «Парус». Ее площадь по СНБ – 236 кв.м, из которых порядка 190 кв.м. – жильё, 135,4 кв.м – терраса (при расчете метража квартиры по СНБ к лоджиям применяется понижающий коэффициент 0,3). Пентхаус продается без отделки.

Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
Вид, от которого закладывает уши: квартиры в высотках от тыс. на 21 этаже до 0 тыс. на макушке самого высокого здания Минска
 
Теги: Минск
 
 
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Еще 25 лет назад небоскребы вырастали по всему миру как грибы после дождя. Сейчас планку высотного строительства задирают разве что в Дубае, бросая, кажется, вызов...

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