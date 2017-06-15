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РАВНЫХ МЕДУНИЧКЕ НЕТ В СТРАНЕ

16.06.2017 — Новости Экономики | Заря над Бугом  
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Прошлая суббота была последним днем работы  международной сельскохозяйственной выставки «Белагро-2017». Каждый желающий в течение целой недели мог удовлетворять свое любопытство и с утра и до позднего вечера лицезреть богатство белорусского АПК. От огромного количества экспонатов не только рябило в глазах, но и душа пела  от гордости за достижения наших аграриев. Передовые технологии, современная техника и агрегаты, широчайший ассортимент высококачественных продовольственных товаров, племенные животные…

Кстати, по сложившейся доброй традиции ежегодно в работе выставки принимают участие животноводы ОАО «Племзавод Мухавец». В минувшие годы в своей номинации их питомцы занимали различные места на пьедестале почета. Но особенно удачной оказалась нынешняя поездка для наших мастеров племенного дела на агропромышленную неделю. В одном из самых зрелищных состязаний за звание лучшей племенной коровы страны победительницей признана мухавецкая Медуничка.

Следует заметить, что в соревновании приняли участие все регионы, по четыре представительницы от каждого, всего 24 конкурсантки. Параметры определения лучшей из них здесь свои. Оценивается не только продуктивность животного, но и  должное внимание уделяется  внешнему виду — стати и признакам экстерьера. Большую роль играют также общее развитие животного, его конечности. Но самый главный критерий — оценка вымени.

Строгое жюри определило, что буренка четвертой лактации из Прибужья имеет меньше всего недостатков для своего возраста и достойна звания победительницы. Но выяснилось: чтобы попасть на конкурс, Медуничка прошла настоящий кастинг в своем хозяйстве. Из пяти претенденток все же поставили на нее. И не прогадали. На «Белагро» красотка приехала еще перед стартом агропромышленной недели, осваивалась несколько дней — снимала стресс. Однако пристальное внимание, уход, хорошее питание сделали свое дело — привыкла. Подтверждение тому – суточные удои на выставке.  По  60 килограммов вкуснейшего молока давала Медуничка в столице!

 
 
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Прошлая суббота была последним днем работы  международной сельскохозяйственной выставки «Белагро-2017». Каждый желающий в течение целой недели мог удовлетворять...

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