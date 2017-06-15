Комаровским косцам – обеды из … «Космоса»!

На сегодняшний день труженики ОАО «Комаровка», практически завершив первый укос, в расчете на условную голову скота заготовили 6,46 центнера кормовых единиц. Это лучший результат среди сельскохозяйственных организаций Прибужья. Если говорить по видам кормов, то на прифермские дворы акционеров свезено 8129 тонн сенажа и 1830 тонн сена.

Ударными темпами ведут «зеленую» жатву работники участка «Борисы». Руководитель этого структурного подразделения предприятия Константин ЛИПСКИЙ сообщил, что на счету его подчиненных уже 6 тысяч тонн сенажа и 678 тонн сена. В ближайшее время предстоит на 240 гектарах убрать молодые травы. Сенаж с этой площади будет упакован в пленку. На 224 гектарах, где доспевают однолетние травы, зеленую массу планируется заложить в сенажные траншеи, проинформировал Константин Викторович.

А вот что рассказал нам техник-механик участка «Борисы» Григорий ДАКАЛО:

— Основой нашего кормозаготовительного отряда является агрегат «Ягуар». Естественно, что в технологическом процессе задействованы грабли и техника на отвозке сенажной массы. Ее количество зависит от расстояния между сенокосными угодьями и местом закладки кормов на зиму. Сегодня, к примеру, их транспортировку за 3 — 4 км из урочища «Колония» осуществляют шесть единиц. Качество кормов зависит не только от влажности, но и от того, как их уплотнит тяжелая техника в сенажных траншеях. За это всецело отвечает звено трамбовщиков. А в целом качество закладки кормов у нас контролирует зоотехник-кормовик Любовь Киричун. За световой день Любовь Алексеевна успевает не один раз побывать и на поле, и на прифермском дворе, где расположены емкости для хранения сенажа и силоса, навесы для сена. Ведет она проверку кормов по всем качественным параметрам.

За инженерной службой – выпуск техники. Он осуществляется с семи утра. Механизаторы проводят техобслуживание машин и механизмов, заправку ГСМ — и вперед, на поле. Я несу ответственность за исправность техники на линии, рациональное и экономное использование топлива и обслуживание машин и агрегатов в полевых условиях. Техника, к сожалению, не новая, случаются в процессе работы поломки. Для оперативного их устранения используется дежурный автомобиль, на котором звено в составе сварщика, токаря и слесаря в любой момент может оказать в полевых условиях помощь в ремонте того или иного узла или агрегата. А всего на участке имеется по два токаря и сварщика. Работники опытные и ответственные. Дежурство осуществляется с 7 утра и до позднего вечера. Пока вся техника не вернется на мехдвор. И специалисты среднего звена, и токари-сварщики ждут прихода ее последней единицы.

Если работы на сенокосных угодьях ведутся на значительном удалении от центрального мехдвора, к примеру, на участке «Дубок», то техника в конце рабочего дня не возвращается в Домачево, а ставится на ночь на площадках возле местных животноводческих ферм. Рано утром бензовоз-заправщик приходит в Дубок и раздает ГСМ тем, кому предстоит в течение дня вести заготовку кормов. Экономится и время, и топливо. Ведь до Дубка – 12 км.

На сегодняшний день подвижной состав участка ГСМ обеспечен. По запасным частям – не все так радужно. Но появляются свободные денежные средства на банковском счете – и вопрос решается.

— Хочу особо подчеркнуть тот факт, что администрация предприятия проявляет заботу об условиях труда механизаторского корпуса. Например, вкусные и калорийные обеды им готовят повара из ресторана «Космос». И доставляют их прямо на рабочие места, — резюмировал Григорий Иванович.

Виктор ЯРОМЧИК

Фото Сергея ХМЕЛЯ