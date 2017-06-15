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Четыре банка заблокировали карточки БСБ Банка

16.06.2017 12:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн — Sputnik. ЗАО "БСБ Банк" предупредил держателей своих пластиковых карт о трудностях с расчетами из-за того, что четыре белорусских банка заблокировали операции с эмитированными БСБ Банком карточками.

Четыре банка заблокировали карточки БСБ Банка
© Sputnik / Виктор Толочко
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С 26 июня Национальный банк отзывает у БСБ Банка лицензию на операции с физлицами. В четверг БСБ Банк предупредил держателей пластиковых карт и владельцев счетов о том, что они должны до 26 июня снять деньги. При этом банк отметил, что сделать это можно в любом банкомате: принято решение о том, что комиссия за снятие наличных взиматься не будет.

"На данный момент Белинвестбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк заблокировали карточки БСБ Банка. Следовательно, не проходят операции в организациях торговли по терминалам, в банкоматах названных банков и на заправочных станциях", — говорится в сообщении белорусского банка.

В банке отмечают, что клиенты могут снять денежные средства в банкоматах.

"БСБ Банк оперативно будет вносить актуальную информацию о доступных денежных средствах в банкоматах, познакомиться с ней можно на нашем сайте. Если денежные средства в каком-либо из банкоматов закончатся, банк будет их пополнять", — говорится в сообщении.

Банк отмечает, что снять денежные средства можно свободно в банкоматах системы СБС: Банк БелВЭБ, Технобанк, Альфа Банк, Банк Москва-Минск, РРБ банк, Идея Банк.

На сайте банка размещен полный список адресов банкоматов, которые пока доступны для снятия денежных средств по карточкам БСБ-Банка.    

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Держателям этих карточек стали недоступны операции в магазинах, на АЗС и в банкоматах Белинвестбанка, Белагропромбанка, БПС-Сбербанка и Приорбанка.

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