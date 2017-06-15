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Беларусь рассказала Западу о рисках из-за России
16.06.2017 12:53 — Новости Экономики | БДГ
Беларусь предупредила западных инвесторов о возможных рисках в стране. При этом их число значительно выросло, и значительную часть среди них занимают риски, связанные с Россией.
Как сообщила пресс-секретарь министерства финансов Ирина Комар, Беларусь планирует с 19 июня провести road show евробондов в США и Европе. В зависимости от рыночных условий планируется разместить два выпуска евробондов на 5 и 10 лет. Организаторами выступят Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси, передает
Конкретные сроки размещения новых выпусков белорусских еврооблигаций и объем эмиссии пока не разглашаются.
Как передает
В число рисков вошли уязвимость Беларуси перед коррупцией и внешними шоками, неустойчивость рубля, сложные отношения с ЕС и США, влияние конфликта в Украине.
Несколько рисков связаны с Россией. Так, ухудшение отношений с Россией может негативно повлиять на поставки топлива и энергоресурсов и российские инвестиции в Беларусь. Также отмечено, что санкции ЕС и США против российских и украинских лиц и компаний могут не позволить Минску торговать с некоторыми российскими контрагентами, что может негативно повлиять на торговлю и экономику страны.
В документе отмечается, что, несмотря на «существенные экономические и политические отношения с Россией», в оценке российско-украинского конфликта Беларусь заняла «нейтральную позицию». При этом она «целенаправленно» работает над сближением с странами Запада, «
В проспекте говорится, что у Беларуси и России периодически возникают нефтегазовые разногласия, и подчеркивается риск пересмотра
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Беларусь предупредила западных инвесторов о возможных рисках в стране. При этом их число значительно выросло, и значительную часть среди них занимают риски,...
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