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КГБ передало следователям дело о вооруженном формировании. Дело о беспорядках - прекращено
16.06.2017 13:26 — Новости Экономики | Tut.by
Следственным комитетом принято к производству дело о создании незаконного вооруженного формирования,
СК принял к производству уголовное дело в отношении ряда лиц, обвиняемых в совершении преступления по ст. 287 Уголовного кодекса (Создание незаконного вооруженного формирования). Дело по данной статье было
«В соответствии с законодательством Республики Беларусь деятельность незаконного вооруженного формирования относится к категории преступлений против общественной безопасности», — объяснили в пресс-службе Следственного комитета.
Это значит, что работа над этим уголовным делом относится к компетенции следователей.
«Уголовное преследование тех же лиц по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (Массовые беспорядки) Комитетом государственной безопасности прекращено», — сообщили следователи.
Что касается дела о формировании, то СК «продолжает процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов дела».
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Речь идет о так называемом деле "Белого легиона".
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