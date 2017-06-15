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КГБ передало следователям дело о вооруженном формировании. Дело о беспорядках - прекращено

16.06.2017 13:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Следственным комитетом принято к производству дело о создании незаконного вооруженного формирования, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о так называемом деле «Белого легиона», которым ранее занимался Комитет госбезопасности. При этом дело о массовых беспорядках прекращено.

СК принял к производству уголовное дело в отношении ряда лиц, обвиняемых в совершении преступления по ст. 287 Уголовного кодекса (Создание незаконного вооруженного формирования). Дело по данной статье было возбуждено в апреле сотрудниками КГБ, причем впервые в Беларуси.

«В соответствии с законодательством Республики Беларусь деятельность незаконного вооруженного формирования относится к категории преступлений против общественной безопасности», — объяснили в пресс-службе Следственного комитета.

Это значит, что работа над этим уголовным делом относится к компетенции следователей.

«Уголовное преследование тех же лиц по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (Массовые беспорядки) Комитетом государственной безопасности прекращено», — сообщили следователи.

Что касается дела о формировании, то СК «продолжает процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов дела».

 
 
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