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Белорусские банки блокируют карточки БСБ Банка

16.06.2017 13:39 — Новости Экономики | БДГ  
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По состоянию на 13:15 16 июня Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк заблокировали карточки БСБ Банка. Из-за этого не проходят операции в организациях торговли по терминалам, в банкоматах названных банков и на заправочных станциях.

Вместе с тем можно свободно снимать деньги в банкоматах Банк БелВЭБ, Технобанк, Альфа Банк, Банк Москва-Минск, РРБ банк, Идея Банк, МТБанк, Белинвестбанк, а также рассчитываться в торговых сетях, обслуживаемых этими банками, сообщили в банке.

БСБ Банк также обещает оперативно вносить на своем сайте актуальную информацию о доступных деньгах в банкоматах. Если они в каком-либо из банкоматов закончатся, банк обещает их пополнять.

Клиентам, находящимся за границей, БСБ Банк рекомендует попросить родственников или доверенных лиц получить бесплатно неперсонифицированные платежные карточки. Карты е выдаются бесплатно. С их помощью родственники и доверенные лица могут сообщить владельцам реквизиты данных карт, чтобы перевести деньги с карточки, которая находится с вами за границей. В результате родственники или доверенные лица смогут снять деньги без комиссии в банкоматах и отделениях БСБ Банка в Беларуси.

Для получения неперсонифифированной карточки необходимо с паспортом обратиться в отделение БСБ Банка.

Напомним, 15 июня Нацбанк Беларуси сообщил об отзыве лицензии у ЗАО «БСБ Банк» за нарушения и недостатки, обнаруженные в результате проверки. С 26 июня все операции с физическими лицами будут прекращены.

БСБ Банк просит клиентов снять средства с банковских карт и счетов до 25 июня. Вместе с тем в банке высказывают недоумение жесткостью принятого решения и считают его несоответствующим выявленным нарушениям.

 
Теги: Минск
 
 
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По состоянию на 13:15 16 июня Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк заблокировали карточки БСБ Банка. Из-за этого не проходят операции в организациях торговли по...

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