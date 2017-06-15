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Нацбанк объяснил причину блокировки карточек БСБ Банка
16.06.2017 14:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. В Национальном банке Беларуси не считают действия четырех крупнейших банков страны, заблокировавшими в пятницу операции по картам ЗАО "БСБ Банк", неправомочными.
© Sputnik / Виктор Толочко
С 26 июня
"Эти моменты регламентируются договорными отношениями между банками. В договорах прописано, в каких случаях банк может приостановить обслуживание карт банка-партнера", — пояснили в данной связи в Нацбанке.
Там заметили, что о причинах принятия таких решений следует справляться в банках, которые прекратили обслуживание карт БСБ Банка.
Как ранее сообщал Sputnik, в настоящее время, помимо банкоматов БСБ Банка, держатели пластиковых карт этого банковского учреждения могут снять наличные средства в банкоматах системы СБС: Банк БелВЭБ, Технобанк, Альфа Банк, Банк Москва-Минск, РРБ банк, Идея Банк. Снять наличные нужно до 26 июня.
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Четыре банка, заблокировавшие операции с картами БСБ Банка, руководствовались условиями договоров, их действия правомочны.
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