Нацбанк объяснил причину блокировки карточек БСБ Банка

МИНСК, 16 июн – Sputnik. В Национальном банке Беларуси не считают действия четырех крупнейших банков страны, заблокировавшими в пятницу операции по картам ЗАО "БСБ Банк", неправомочными.



© Sputnik / Виктор Толочко БСБ Банк лишится лицензии: что будет со счетами и вкладами?

С 26 июня Национальный банк отзывает у БСБ Банка лицензию на операции с физлицами . В четверг БСБ Банк предупредил держателей пластиковых карт и владельцев счетов о том, что они должны до 26 июня снять деньги. При этом банк отметил, что сделать это можно в любом банкомате: принято решение о том, что комиссия за снятие наличных взиматься не будет. Однако в пятницу стало известно, что Белинвестбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк заблокировали карточки БСБ Банка .

"Эти моменты регламентируются договорными отношениями между банками. В договорах прописано, в каких случаях банк может приостановить обслуживание карт банка-партнера", — пояснили в данной связи в Нацбанке.

Там заметили, что о причинах принятия таких решений следует справляться в банках, которые прекратили обслуживание карт БСБ Банка.

Как ранее сообщал Sputnik, в настоящее время, помимо банкоматов БСБ Банка, держатели пластиковых карт этого банковского учреждения могут снять наличные средства в банкоматах системы СБС: Банк БелВЭБ, Технобанк, Альфа Банк, Банк Москва-Минск, РРБ банк, Идея Банк. Снять наличные нужно до 26 июня.