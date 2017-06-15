Минприроды о БелАЭС: Решения политиков Литвы мешают найти компромисс на уровне экспертов

Минприроды Беларуси сожалеет в связи с принятым в Литве законом о признании БелАЭС угрозой своей национальной безопасности. Об этом заявила первая замглавы белорусского ведомства Ия Малкина, общаясь с журналистами, в кулуарах 7-го совещания Сторон конвенции Эспо, которое проходит в Минске 14−16 июня.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По мнению Малкиной, политическое решение Вильнюса показывает, что «предыдущие попытки найти компромисс на уровне экспертов невозможны в связи с решениями политиков».

— Это печально. Если бы мы стремились навредить нашей соседке, мы бы тоже действовали иначе. Но на протяжении последних трех лет с 6-го Совещания сторон [Конвенции Эспо] Беларусь предприняла все возможные и сверхвозможные меры, чтобы показать, что мы открыты.

Замминистра уточнила, что Минск много раз приглашал экспертные миссии из Литвы на АЭС, но ни одна такая миссия не приехала.

— Мы пока наблюдаем монолог минской стороны и громкие заявления политиков Литвы.

Малкина также указала на совпадение дат: сейм Литвы принял свой закон как раз тогда, когда в Минске проходило совещание сторон Конвенции Эспо.

— Любая конфронтация может быть завершена только путем диалога. Все остальные действия всегда завершатся фиаско.

Ожидается, что сегодня стороны конвенции Эспо отложат на конец 2018 — начало 2019 года решение по нескольким АЭС, включая вопрос о соблюдении Беларусью своих обязательств по АЭС в Островце. Ия Малкина назвала такое решение, если оно будет принято до конца дня, объективным и очень мудрым.

— Некоторые вопросы, которые обсуждались на конференции, не могут быть в полной мере решены комитетом по исполнению Конвенции и требуют дополнительных экспертных оценок.

Активист движения «Экодом» Татьяна Новикова, которая также присутствовала на конференции, в свою очередь заявила, что проект решения «был мягким по отношению к официальному Минску и вызывал у нас вопросы». В проекте, по словам Новиковой, комитет конвенции Эспо не утверждал, что Беларусь нарушила ее, а лишь говорил, что у него недостаточно информации, и просил о консультации. Однако фиксировались нарушения процедуры.

— Беларусь пыталась смягчить и без того мягкий проект решения, но были возражения от других стран. Беларусь здесь была не одна, были вопросы по АЭС в Великобритании и не только. Беларусь выступала очень активной стороной на правах хозяйки. Это еще один из факторов, который повлиял на то, что решение будет перенесено. Это значит, что вопрос Белорусской АЭС подвисает в воздухе.

Накануне министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Навицкас в интервью TUT.BY заявил, что позиция Литвы остается неизменной: проектируя АЭС, Беларусь нарушает международные соглашения и должна «начать проект с нуля».

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) обязывает страны-участницы уведомлять и консультироваться друг с другом по всем крупным проектам, которые могли бы иметь значительное вредное трансграничное воздействие на окружающую среду.