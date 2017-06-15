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Минприроды о БелАЭС: Решения политиков Литвы мешают найти компромисс на уровне экспертов
16.06.2017 15:49 — Новости Экономики | Tut.by
Минприроды Беларуси сожалеет в связи с
По мнению Малкиной, политическое решение Вильнюса показывает, что «предыдущие попытки найти компромисс на уровне экспертов невозможны в связи с решениями политиков».
— Это печально. Если бы мы стремились навредить нашей соседке, мы бы тоже действовали иначе. Но на протяжении последних трех лет с 6-го Совещания сторон [Конвенции Эспо] Беларусь предприняла все возможные и сверхвозможные меры, чтобы показать, что мы открыты.
Замминистра уточнила, что Минск много раз приглашал экспертные миссии из Литвы на АЭС, но ни одна такая миссия не приехала.
— Мы пока наблюдаем монолог минской стороны и громкие заявления политиков Литвы.
Малкина также указала на совпадение дат: сейм Литвы принял свой закон как раз тогда, когда в Минске проходило совещание сторон Конвенции Эспо.
— Любая конфронтация может быть завершена только путем диалога. Все остальные действия всегда завершатся фиаско.
Ожидается, что сегодня стороны конвенции Эспо отложат на конец 2018 — начало 2019 года решение по нескольким АЭС, включая вопрос о соблюдении Беларусью своих обязательств по АЭС в Островце. Ия Малкина назвала такое решение, если оно будет принято до конца дня, объективным и очень мудрым.
— Некоторые вопросы, которые обсуждались на конференции, не могут быть в полной мере решены комитетом по исполнению Конвенции и требуют дополнительных экспертных оценок.
Активист движения «Экодом» Татьяна Новикова, которая также присутствовала на конференции, в свою очередь заявила, что проект решения «был мягким по отношению к официальному Минску и вызывал у нас вопросы». В проекте, по словам Новиковой, комитет конвенции Эспо не утверждал, что Беларусь нарушила ее, а лишь говорил, что у него недостаточно информации, и просил о консультации. Однако фиксировались нарушения процедуры.
— Беларусь пыталась смягчить и без того мягкий проект решения, но были возражения от других стран. Беларусь здесь была не одна, были вопросы по АЭС в Великобритании и не только. Беларусь выступала очень активной стороной на правах хозяйки. Это еще один из факторов, который повлиял на то, что решение будет перенесено. Это значит, что вопрос Белорусской АЭС подвисает в воздухе.
Накануне министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Навицкас в
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) обязывает страны-участницы уведомлять и консультироваться друг с другом по всем крупным проектам, которые могли бы иметь значительное вредное трансграничное воздействие на окружающую среду.
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Минприроды Беларуси сожалеет в связи с принятым в Литве законом о признании БелАЭС угрозой своей безопасности.
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