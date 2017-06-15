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Проблема роста цен в Беларуси в ближайшее время исчезнет.

16.06.2017 16:19 — Новости Экономики | БДГ  
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Такое мнение выразил Александр Лукашенко, обращаясь к журналистам в ходе посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника 16 июня.

Президент отметил, что проблема роста цен сегодня пока волнует людей, но если стране удастся сохранить инфляцию на нынешнем уровне, то в ближайшие годы люди забудут об этой проблеме, передает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что скачкообразные изменения ценового уровня негативно сказываются на экономике, и по итогу 2017 года инфляция может быть ниже запланированных показателей.

Лукашенко подчеркнул, что в регионе в целом фиксируется тенденция на снижение цен.

«Когда отсутствует рост цен - это хорошо и для людей, и для производителей. Производители к этому приспосабливаются, начинают регулировать себестоимость и выходить на нормальную рентабельность», – сказал президент.

Напомним, в апреле показатель месячной инфляции существенно вырос с прошлого месяца, превысив не только мартовский, но и февральский показатель, что бывает очень редко. Но накопленная за 4 месяца с начала года инфляция стала исторически минимальной для этого периода времени - благодаря очень низким ИПЦ предыдущих месяцев. 

 
 
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Такое мнение выразил Александр Лукашенко, обращаясь к журналистам в ходе посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника 16 июня.

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