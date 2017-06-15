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Лукашенко уверен, что в этом и следующем году люди забудут о росте цен

16.06.2017 16:18 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в ближайшем будущем граждан страны перестанет беспокоить рост цен.

По данным Белстата, инфляция в мае составила 0,3%, с начала года цены выросли на 2,7%. Согласно макропрогнозу, в 2017 году инфляция не должна превысить 9%.

Лукашенко уверен, что в этом и следующем году люди забудут о росте цен
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Людей пока это волнует (рост цен — Sputnik). Но уверен, что если нам удастся сохранить инфляцию на этом уровне, то этот и следующий годы — и люди забудут об этой проблеме", — заявил Лукашенко во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Лукашенко выразил надежду, что к концу года инфляция может быть гораздо ниже прогнозного параметра. При этом глава государства подчеркнул, что как скачкообразный рост уровня цен, так и его стремительное падение негативно сказывается на экономике. "Поэтому, если есть рост цен, то он должен быть плавным и невысоким, если есть падение, то оно должно быть плавным и небыстротечным. Желательно, чтобы мы вышли на инфляцию 3-4% по году", — сказал он.

Глава государства также обратил внимание на то, что в Украине и РФ происходит постепенное замедление инфляции. По его словам, это хорошо и для Беларуси.

"Когда отсутствует рост цен — это хорошо и для людей, и для производителей. Производители к этому приспосабливаются, начинают регулировать себестоимость и выходить на нормальную рентабельность", — сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Такое станет возможным, если в текущем году инфляция не превысит плановых 9%, желательно выйти на уровень инфляции не выше 4%, считает глава государства.

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