В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так GOMACO представляет трехопорный бетоноукладчик Commander IIIx для экстремальных радиусов Новый трехопорный бетоноукладчик Commander III Xtreme отличается от любого другого Commander, когда-либо созданного GOMACO, и теперь может проходить 61-сантиметровый радиус при...

Новый трехопорный бетоноукладчик Commander III Xtreme отличается от любого другого Commander, когда-либо созданного GOMACO, и теперь может проходить 61-сантиметровый радиус при устройстве бетонных желобов, бордюров и канавок. Новый пакет Extreme Package для мультиприкладных асфальтоукладчиков включает в себя вращающиеся приводы с ручным управлением, рулевое управление, сенсорное позиционирование гусеничных опор, независимые ходовые гидроконтуры каждой гусеницы, программное обеспечение прохождения радиуса, систему чтения радиусов о трех датчиках от GOMACO и повторяемое смещение скользящей формы. Commander IIIx обладает исключительными возможностями поворота с поворотными приводами с вращательной сенсорикой на каждой из трех гусениц. Разработчики программного обеспечения GOMACO создали новый комплект программного обеспечения прохождения экстремальных радиусов для системы управления G+, который позволяет оператору запрограммировать размер радиуса в контроллер. Когда Commander IIIx приближается к радиусу с уже введенными значениями, оператор активирует программу радиуса, а формирующий бордюр и канавку орган машины скользит по дуге окружности соответствующего радиуса. Теперь любому оператору легко бетонировать радиальные участки бордюров и канавок.G+ управляет всеми аспектами движения по радиусу, включая углы и переменные скорости гусениц. При прокладке по разбивочнуму шнуру Commander IIIx использует три сенсорных системы управления от GOMACO для ограничения радиуса. Правильная скорость каждой из гусениц поддерживается G+ с независимыми гидравлическими контурами на каждой гусенице, поэтому каждая из опор перемещается с необходимой скоростью, чтобы выдерживать плавный радиус.Три гусеницы Commander IIIx также облегчают скольжение в условиях жесткого клиренса. Их возможность выполнения экстремальных поворотов в сочетании с системами All-Track Steering и All-Track Positioning бетоноукладчика Commander IIIx делают его идеальной интеллектуальной машиной. Интеллектуальное позиционирование All-Track на Commander IIIx включает интеллектуальный гидравлический цилиндр на всех трех опорах.Теперь благодаря интеллектуальным цилиндрам G+ знает положение всех трех гусениц. Интеллектуальное смещение выполняется с помощью интеллектуального гидравлического цилиндра для телескопирования системы крепления скользящей формы. Это обеспечивает G+ возможность повторного смещения формы. И триммирующая головка, и форма имеют независимые вертикальные регулировки для подъема и опускания.Тихая технология G+ делает эту машину одной из самых малошумных на сегодняшнем рынке. Машина сконструирована под двигатели Tier 4 и их охлаждающие пакеты. Операторская консоль бетоноукладчика Commander IIIx позволяет оператору осуществлять практический контроль и иметь четкое представление независимо от того, какая из частей поперечного профиля дороги выполняется или каково направление движения.Оптимизированный охлаждающий пакет оснащается гидравлическим вентилятором, управляемым G+, для адаптации параметров охлаждения к условиям работы. Топливная экономичность увеличена благодаря оптимизации двигателя по мощности и чувствительных к нагрузке гидравлических контуров.Отличная топливная экономичность в сочетании с повышенной топливной емкостью позволяет день-деньской укладывать бетон, неуклонно соблюдая проектный график. Трехопорный бетоноукладчик Commander IIIx доступен с дополнительной встроенной камерой для наблюдения за определенными областями скольжения формы. Камеру можно расположить в любом месте близ бетоноукладчика и получать актуальное изображение на дисплее G+ на пульте оператора.Система управления G+ бетоноукладчика Commander IIIx легко взаимодействует с разбивочным шнуром или системой 3D-навигации для бордюров, канавок и желобов, точнее, для ограничения радиуса. Кроме того, бетоноукладчик доступен с диагностикой GOMACO Remote Diagnostics, она же GRD, для устранения неполадок оборудования, диагностических обзоров, обновлений программного обеспечения.www.gomaco.com