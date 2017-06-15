Откровенный разговор с Андреем Алешкиным: «Когда говорят, что Минск переполнен торговыми центрами и отелями, так и хочется ответить: это чисто обывательский взгляд»

— Поменялись ли арендные ставки и насколько?

— На данный момент можно говорить о некой стабилизации ставок. Но, например, в сегменте офисов класса В1 даже наблюдалась некоторая их подвижка в сторону роста. Однако пока рано говорить, что это устойчивая тенденция.

— Прижилась ли на рынке такая схема расчета, как процент от оборота?

— В торговой недвижимости во всем мире применяется именно такая схема, и Беларусь не стала исключением. Действительно, для нас это явление новое, применяется всего несколько лет. Однако это нормальная практика и вполне соответствующая рынку. Более того, она мотивирует как арендатора, так и арендодателя работать более интенсивно. В торговле она устраивает обе стороны.

— Кто правит балом на рынке офисов и торговых помещений – по-прежнему арендаторы?

— Думаю, что на офисном рынке однозначно балом правит арендатор, хотя это вопрос отношений. Есть примеры так называемых лояльных бизнес-центров, собственники которых заботятся о своих арендаторах, постоянно проводят для них какие-то мероприятия, дарят подарки и т.п. Тем самым они сохраняют те арендные ставки, которые у них были зафиксированы ранее. Но это, скорее, исключение, нежели правило.

В торговле по-прежнему не хватает арендаторов для заполнения крупных ТРЦ, и они, соответственно, диктуют свои условия. Но в успешных проектах торговых центров, сданных в эксплуатацию ранее, вакансия минимальна или ее вовсе нет. Вот там балом правит арендодатель. Подбор арендаторов, особенно на прикассовую зону, осуществляется путем проведения аукционов.

— Новые ТРЦ в Минске. Выполняют ли все заявленные ранее девелоперами функции, какова их проходимость и вакантность?

— Есть вопросы ко всем новым ТРЦ, но это связано с присутствием малого количества брендов непосредственно от производителя (прямых). Не секрет, что в Беларуси преобладает рынок франшиз, причем и их выбор не велик. Поэтому девелоперам приходится самим выполнять различные функции (например, самим выступать в качестве операторов развлечений) для увеличения проходимости в центре.

Если говорить о вакантности, то она у всех высокая, особенно на старте. Раньше считалось идеальным, если на момент открытия новый ТРЦ имеет 65-70% заполняемости. Теперь реальность такова, что у большинства ТРЦ на старте вакантность более высокая.

Проходимость тоже разная. Например, ТРЦ Galleria Minsk уже может похвастаться высокой проходимостью, поскольку он превратился в своего рода «тусовочное место». Хорошо это или плохо? Думаю, что хорошо.