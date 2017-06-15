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Медведев: надо активнее бороться с "серыми" поставками в СГ

16.06.2017 17:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн — Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что России и Беларуси необходимо активнее бороться с "серыми" поставками продовольствия на рынок Союзного государства, передает РИА Новости.

В пятницу в Санкт-Петербурге проходит заседание Совмина Союзного государства, на котором обсуждаются вопросы экономического взаимодействия Минска и Москвы. Всего в повестке 19 вопросов, в том числе вопрос о национальных правах профессиональных белорусских водителей, утверждение баланса энергоносителей и другие вопросы.

Медведев: надо активнее бороться с "серыми" поставками в СГ
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы способны минимизировать и устранять риски, если будем последовательно увеличивать производство собственной племенной продукции, птицеводства, животноводства, применять новейшие биотехнологии и, конечно, активнее бороться с "серыми" поставками на продовольственный рынок нашего Союзного государства", — сказал Медведев на заседании Совмина Союзного государства.

Со своей стороны премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков предложил России ускорить решение проблемных вопросов с поставками сельхозпродукции.

"По линии взаимодействия в сельскохозяйственной сфере двух стран мы пока еще в начале пути. Считаю, что здесь мы могли бы работать более эффективно и быстрее решать возникающие вопросы", — отметил Кобяков.

В этой связи белорусская сторона возлагает определенные надежды на работу группы "Лабораторный контроль" для оперативной проработки вопросов по выявлению несоответствия санитарным нормам продукции животного происхождения, поступающей из Беларуси в Россию. Обмен оперативной информацией по линии санитарных служб уже налажен. "Считаю, что в этой сфере мы можем и должны взаимодействовать эффективнее", — резюмировал белорусский премьер.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер РФ считает, что Беларусь и Россия могут устранить эти риски, если будут увеличивать производство собственного продовольствия.

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