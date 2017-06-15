В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продукция компании PROPLEX официально признана экологичной Компания PROPLEX получила сертификат EcoMaterial GREEN, подтверждающий безопасность ее продукции для человека и окружающей среды. В апреле-мае 2017 года на предприятии PROPLEX...

Компания PROPLEX получила сертификат EcoMaterial GREEN, подтверждающий безопасность ее продукции для человека и окружающей среды. В апреле-мае 2017 года на предприятии PROPLEX проводился комплексный экологический аудит по стандарту EcoMaterial 2.0. В ходе экспертизы отбирались образцы ПВХ-профилей для лабораторных исследований по таким параметрам, как эмиссия вредных веществ, общая токсичность, безопасность сырьевых компонентов, отсутствие тяжелых металлов. Кроме того, давалась оценка воздействию деятельности предприятия на окружающую среду, мероприятиям по сокращению потребления воды и энергоресурсов, а также экологической ответственности производителя. По результатам экспертизы вся продукция PROPLEX получила сертификат EcoMaterial GREEN. Оконные и дверные конструкции на основе профильных систем PROPLEX могут без ограничений использоваться для возведения жилья, объектов медицинской, социальной и спортивной инфраструктуры, для коммерческого и промышленного строительства.С апреля 2017 года мы полностью отказались от применения свинецсодержащих компонентов на производстве и перешли на рецептуру с кальций-цинковым стабилизатором, рассказывает Станислав Сойнов, генеральный директор PROPLEX. Этот шаг позволил поднять на новый уровень экологическую безопасность нашей продукции, которая теперь отвечает самым строгим европейским и международным стандартам. Вручение сертификата EcoMaterial GREEN стало ещё одним подтверждением действенности природоохранной политики нашей компании.Генеральным аудитором сертификации выступила EcoStandard group, ведущая организация на российском рынке экологического консалтинга. Проект EcoMaterial развивается с 2010 года как система добровольной сертификации строительных и отделочных материалов. Данный стандарт разработан на базе российских законодательных актов, ISO 14024, рекомендаций международных организаций по зеленому строительству.А также с учетом опыта международных рейтингов BREEAM и LEED. Маркировка EcoMaterial помогает потребителю получать достоверную информацию об экологических аспектах покупаемой продукции, безопасности для здоровья человека и снижении вредных воздействий на окружающую среду.www.proplex.ru