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МИД Беларуси: Литва действует в логике абсурда

16.06.2017 18:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь считает очередным недружественным шагом принятие литовским парламентом закона о БелАЭС, который объявляет станцию угрозой национальной безопасности Литвы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Беларуси.


МИД считает очевидным, что парламент «не является той экспертной организацией, которая может объективно оценивать безопасность ядерно-энергетических объектов». БелАЭС в заявлении МИД называется «современным высокотехнологичныйм проект, который строится с соблюдением международных стандартов в области безопасности».

— Последние шаги литовской стороны являются проявлением логики абсурда, которую Литва, к сожалению, превращает в основу своих действий в отношении БелАЭС. В ход идут любые методы: от голословных обвинений в небезопасности строящейся станции, идущих вразрез с выводами миссий МАГАТЭ, до распространения искажаемых литовской стороной оценок международных органов.

В МИД считают, что эти действия нацелены скорее на то, чтобы «отвлечь внимание и от собственных стратегических просчетов» Литвы в энергетическом секторе, и от проблем, связанных с выводом из эксплуатации Игналинской АЭС.

Закон, объявляющий БелАЭС угрозой безопасности Литвы, Сейм этой страны принял 15 июня. Как считают в Вильнюсе, закон позволит заблокировать поставки электроэнергии со станции, не нарушая при этом нормы ВТО. Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Навицкас в интервью TUT.BY заявил, что цель Вильнюса — остановить строительство БелАЭС, сделав ее экономически непривлекательной.

 
 
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Беларусь считает очередным недружественным шагом принятие литовским парламентом закона о БелАЭС, который объявляет станцию угрозой национальной безопасности...

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