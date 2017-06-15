Цена газа в России и Беларуси должна быть сопоставима. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков журналистам по итогам заседания Совета Министров Союзного государства, передает БЕЛТА .

«Мы не ищем для себя каких-то преференций и минимальных цен на газ. Мы хотим, чтобы к времени „Ч“, когда будет единый рынок газа, эта цена была сопоставимой и близкой к цене газа у наших партнеров», — заметил Андрей Кобяков. По его мнению, это поможет обеспечить реальное функционирование единого экономического пространства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что российская сторона готова работать в этом направлении. «Мы не возражаем, давайте работать в этом направлении. Только делать это надо быстрее, чем мы решали некоторые другие проблемы, чтобы они не накапливались», — сказал он.

Медведев также заявил, что фиксированные цены на газ Россия устанавливать не будет.

«Фиксированных цен вообще не бывает. Тем более в условиях свободного рынка эти цены не могут быть фиксированными. Но принципы определения цены, естественно, должны быть нами согласованы. Мы к этому будем двигаться, обсуждая все вопросы, включая валюту платежа», — заявил Дмитрий Медведев.

По его словам, задача правительств двух стран, профильных министерств и ведомств — отслеживать возникающие в энергетической сфере проблемные вопросы и находить их решение.

Беларусь вела переговоры с Россией о снижении цен на газ с начала 2016 года, настаивая на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $ 73 за 1 тыс. куб. м вместо $ 132.

«Газпром» согласился в 2018—2019 годах привязать формулу цены газа для Беларуси к ценам в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2017 году за газ Беларусь платит по-прежнеиу $ 132.