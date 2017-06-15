Медведев о дополнительном контроле в аэропортах: Это не шаг к восстановлению границы с Минском

Перевод рейсов из Беларуси в международные терминалы российских аэропортов не является шагом к восстановлению белорусско-российской границы. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания Совета Министров Союзного государства, передает БЕЛТА .

«Эта тема обсуждалась, она актуальна. Но это, конечно, не шаг к восстановлению границы», — сказал Дмитрий Медведев. По его словам, каких-либо ограничений в передвижении граждан Союзного государства в связи с переводом рейсов нет. Он напомнил, что такое решение было принято с учетом введения Беларусью пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран.

«Лица из третьих стран — процедуры их въезда и пребывания (в Союзном государстве) требуют, конечно, иной степени контроля, что и предстоит дополнительно проработать», — цитирует Медведева ТАСС .

Российский премьер добавил, что уже договорился со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым провести такую работу. Также необходимо, по его словам, усилить координацию при реализации миграционной политики в обеих странах.

«Между миграционными службами налажен обмен данными, но все-таки нужно выходить на более высокие формы взаимодействия», — отметил Медведев.

Андрей Кобяков в свою очередь подчеркнул, что принятые решения по упрощенному въезду в Беларусь граждан 80 государств не привели к заметному ухудшению ситуации с пересечением белорусско-российской границы. «Однако если у российских партнеров есть некая озабоченность, мы готовы реализовать тот комплекс мер, который мы согласовали, для снятия этих озабоченностей», — сказал он.