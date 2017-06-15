ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медведев о дополнительном контроле в аэропортах: Это не шаг к восстановлению границы с Минском

16.06.2017 20:37 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Перевод рейсов из Беларуси в международные терминалы российских аэропортов не является шагом к восстановлению белорусско-российской границы. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания Совета Министров Союзного государства, передает БЕЛТА.

«Эта тема обсуждалась, она актуальна. Но это, конечно, не шаг к восстановлению границы», — сказал Дмитрий Медведев. По его словам, каких-либо ограничений в передвижении граждан Союзного государства в связи с переводом рейсов нет. Он напомнил, что такое решение было принято с учетом введения Беларусью пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран.

«Лица из третьих стран — процедуры их въезда и пребывания (в Союзном государстве) требуют, конечно, иной степени контроля, что и предстоит дополнительно проработать», — цитирует Медведева ТАСС.

Российский премьер добавил, что уже договорился со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым провести такую работу. Также необходимо, по его словам, усилить координацию при реализации миграционной политики в обеих странах.

«Между миграционными службами налажен обмен данными, но все-таки нужно выходить на более высокие формы взаимодействия», — отметил Медведев.

Андрей Кобяков в свою очередь подчеркнул, что принятые решения по упрощенному въезду в Беларусь граждан 80 государств не привели к заметному ухудшению ситуации с пересечением белорусско-российской границы. «Однако если у российских партнеров есть некая озабоченность, мы готовы реализовать тот комплекс мер, который мы согласовали, для снятия этих озабоченностей», — сказал он.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Кобяков в свою очередь подчеркнул, что принятые решения по упрощенному въезду в Беларусь граждан 80 государств не привели к заметному ухудшению ситуации с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Мы не ищем для себя преференций". Беларусь хочет равных с российскими цену на газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика