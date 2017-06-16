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В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
16.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
После трехнедельного народного голосования определились финалисты премии. Затем за финалистов премии голосовали профессиональные участники рынка недвижимости. И только в начале июня Экспертный совет премии подвел итоги голосования и определил победителей. Но до последней секунды участники не знали, кто же стал лучшим в этом году.
Итак, начнем с застройщиков и строительных проектов.
Строительные проекты
На звание лучшей «Новостройки года-Премиум-класса» претендовали жилой комплекс «
«Новостройкой года-Бизнес-класса» стал
Лучшей «Новостройкой года-Комфорт-класса» стала «
За звание лучшего «Коттеджного поселка года» боролись три проекта: «Зацень», ИТ-деревня «Сосновое» и «Ясная поляна». Победителем стал коттеджный поселок «
Жилым комплексом года стала «Новая Боровая».
Многофункциональным строящимся комплексом года — проект
Агентства недвижимости
Риэлтерской организацией года с количеством специалистов по риэлтерской деятельности 50+ стала ООО «
Среди региональных риэлтерских организаций была нешуточная борьба. 10 организаций претендовали на звание лучшей организацией года в регионе! Лучшими стали ОOO «
В номинации «Лучшая специальная программа по обслуживанию клиентов» девять организаций претендовали победу. Награда досталась ООО ЦН «
Стартом года стали ООО «
Лучшая школа риэлтерского мастерства у АН «
Работодателем года на рынке недвижимости стало агентство недвижимости «
Торговые центры
Переходим к торговым центрам. Лучшими строящимися ТЦ в Гродно стал
Среди действующих торговых площадок лучшим в Минске стала «
Мебельным центром №1 стал Мебельный Мегамаркет «
Теперь переходим к офисным площадкам. Итак, лучшим строящимся бизнес-центром года в Гродно стал БЦ
Лучшим действующим бизнес-центром в Минске стал
За звание лучшего офиса продаж среди застройщиков боролись «Новая Боровая», Офис отдела продаж Dana Holdings и ЖК «Славянский». Победителем стал —
Лучшим интернет-сайтом строительного проекта стал сайт БЦ «Omega Tower».
Персоны года
Среди девелоперов на звание Персоны года претендовали
«Специалистом года. Агентом 2017» по результатам онлайн-голосования стал
Специальным призом премии «За многолетнюю работу и заслуги на рынке недвижимости Беларуси» был награжден специалист по операциям с недвижимостью
«Специалистом года. Риэлтером 2017» стала
Также специальным призом премии «За многолетнюю работу и заслуги на рынке недвижимости Беларуси» был награжден риэлтер
Оценка недвижимости
Организацией года по оценке недвижимости среди частных организаций стала
Организатор премии RealtGoldenKey 2017 благодарит всех участников за хорошую работу по формированию страничек номинантов, по активности во время голосования, а компаниям, которые не стали победителями желает успехов и наград в RealtGoldenKey 2019.
Портал Realt.byблагодарит всех партнеров премии за помощь, поддержку в организации и проведении финальной церемонии во Дворце Республики, которая надеемся, запомнится всем масштабом и красотой.
Отдельную благодарность Realt.by выражает выступившим на вечере артистам, международному благотворительному фонду Юрия Розума, Владимиру Вишневскому и Нине Шацкой.
Фото: Александр Малама, Глеб Соколовский
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В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
Профессиональная премия в сфере недвижимости Realt Golden Key 2017 состоялась в третий раз! Застройщики, агентства недвижимости и профессионалы рынка всей страны прибыли...
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