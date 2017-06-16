В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

После трехнедельного народного голосования определились финалисты премии. Затем за финалистов премии голосовали профессиональные участники рынка недвижимости. И только в начале июня Экспертный совет премии подвел итоги голосования и определил победителей. Но до последней секунды участники не знали, кто же стал лучшим в этом году.

Итак, начнем с застройщиков и строительных проектов.

Строительные проекты