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В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

16.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

После трехнедельного народного голосования определились финалисты премии. Затем за финалистов премии голосовали профессиональные участники рынка недвижимости. И только в начале июня Экспертный совет премии подвел итоги голосования  и определил победителей. Но до последней секунды участники не знали, кто же стал лучшим в этом году.

Итак, начнем с застройщиков и строительных проектов.

Строительные проекты

На звание лучшей «Новостройки года-Премиум-класса» претендовали жилой комплекс «Лазурит», жилой комплекс «Олимпик Парк» и жилой комплекс D3. Абсолютным победителем стал ЖК «D3».

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

ЖК «Лазурит» награжден специальным призом премии «Самый масштабный проект премиум-класса от государственного застройщика».

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

«Новостройкой года-Бизнес-класса» стал дом по ул. Короля, 8. Его конкурентами были жилой дом «Пикассо», который находится в составе ЖК «Маяк Минска», а также дом на Олешева

Лучшей «Новостройкой года-Комфорт-класса» стала «Новая Боровая», а звание «Новостройки года-эконом-класса» завоевал ЖК «Вяселка». Жилой дом в микрорайоне «Хутор» стал  новостройкой года эконом класса в Гомеле. 

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

За звание лучшего «Коттеджного поселка года» боролись три проекта: «Зацень», ИТ-деревня «Сосновое» и «Ясная поляна». Победителем стал коттеджный поселок «Ясная поляна».

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

Жилым комплексом года стала «Новая Боровая».

Многофункциональным строящимся комплексом года — проект MinskWorld

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

Агентства недвижимости

Риэлтерской организацией года с количеством специалистов по риэлтерской деятельности 50+ стала ООО «Твоя Столица». С количеством специалистов 20+ — ООО «АН «Центральное», 10+ — ООО «Твой Маёнтак», с количеством специалистов 5+ — ООО «СмартРиэлт».

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

Среди региональных риэлтерских организаций была нешуточная борьба. 10 организаций претендовали на звание лучшей организацией года в регионе! Лучшими стали ОOO «Бугриэлт» в г. Брест, Филиал «Лидская недвижимость» «Лидская недвижимость» ООО «Фирма 2К и К» в г. Лида, ЧPУП «Дом для Вас» в г. Молодечно, АН «ВестСтройПром» филиал в г. Могилеве, ОДО «Недвижимость линия закона» в г. Гомель, филиал ООО «Центр недвижимости «ПАКОДАН» в г. Гродно.  

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

В номинации «Лучшая специальная программа по обслуживанию клиентов» девять организаций претендовали победу. Награда досталась ООО ЦН «ПАКОДАН», жилая недвижимость; АН «Новый Дом для Вас», зарубежная недвижимость; ООО «Сильван», элитная недвижимость; ООО «Гарант Недвижимость», аренда недвижимости; ОДО «Твоя столицаконсалт», долевое строительство; ООО «Загородный дом и Квартирный центр», загородная недвижимость. 

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

Стартом года стали ООО «Гид по недвижимости» в Гомеле и ООО «Авангард Недвижимость» в Минске. 

Лучшая школа риэлтерского мастерства у АН «Центральное». Специальным призом в этой номинации было отмечено агентство недвижимости «Дианест» за большой вклад в подготовку специалистов рынка недвижимости и сотрудничество с ВУЗами Беларуси.

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

Работодателем года на рынке недвижимости стало агентство недвижимости «Этажи». Специальную как «Самый надежный работодатель на рынке недвижимости» получила ООО «Твоя Столица».  

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

Лучший сайт среди агентств недвижимости также у ООО «Этажи», а лучший офис среди агентств недвижимости у ООО «Твоя Столица».

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

Торговые центры

Переходим к торговым центрам. Лучшими строящимися ТЦ в Гродно стал TRINITIи «Гранд Фэшн Молл» в Минске. 

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

Среди действующих торговых площадок лучшим в Минске стала «Galleria Minsk», а в Гомеле — ТЦ «Секрет»

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

Мебельным центром №1 стал Мебельный Мегамаркет «Домашний очаг» (Минск).

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

Интерьерным центром №1 стал «Ленинград» (Минск). Аутлет-центром №1 стал TЦ OUTLETO

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

Теперь переходим к офисным площадкам. Итак, лучшим строящимся бизнес-центром года в Гродно стал БЦ TRINITI.  

Лучшим действующим бизнес-центром в Минске стал Omega Tower и БЦ «Брест-Деловой» в Бресте.

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

За звание лучшего офиса продаж среди застройщиков боролись «Новая Боровая», Офис отдела продаж Dana Holdings и ЖК «Славянский». Победителем стал — офис продаж Dana Holdings.

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

Лучшим интернет-сайтом строительного проекта стал сайт БЦ «Omega Tower».

Персоны года

Среди девелоперов на звание Персоны года претендовали Владимир Сеноженский, директор коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитального строительства города Гомеля» и Андрей Москалев, директор Коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитальным строительством г. Могилева». Они оба стали победителями! 

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

«Специалистом года. Агентом 2017»  по результатам онлайн-голосования стал Василий Романенко, а по итогам профессионального голосования — Евгений Мальгин.

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

Специальным призом премии «За многолетнюю работу и заслуги на рынке недвижимости Беларуси» был награжден специалист по операциям с недвижимостьюВалерий Фрадкин.

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017

«Специалистом года. Риэлтером 2017» стала Екатерина Ачаповская.

Также специальным призом премии «За многолетнюю работу и заслуги на рынке недвижимости Беларуси» был награжден риэлтер Виктор Савик.

Оценка недвижимости

Организацией года по оценке недвижимости среди частных организаций стала ООО «ИПМ-Консалт оценка». Среди государственных организаций — «Центр промышленной оценки».

Организатор премии RealtGoldenKey 2017 благодарит всех участников за хорошую работу по формированию страничек номинантов, по активности во время голосования, а компаниям, которые не стали победителями желает успехов и наград в RealtGoldenKey 2019.

Портал Realt.byблагодарит всех партнеров премии за помощь, поддержку в организации и проведении финальной церемонии во Дворце Республики, которая надеемся, запомнится всем масштабом и красотой.

Отдельную благодарность Realt.by выражает выступившим на вечере артистам, международному благотворительному фонду Юрия Розума, Владимиру Вишневскому и Нине Шацкой.

Фото: Александр Малама, Глеб Соколовский 

В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
В Зале приемов Дворца Республики прозвучали победные марши в честь белорусского рынка недвижимости — репортаж с церемонии награждения премии Realt Golden Key 2017
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Профессиональная премия в сфере недвижимости Realt Golden Key 2017 состоялась в третий раз! Застройщики, агентства недвижимости и профессионалы рынка всей страны прибыли...

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