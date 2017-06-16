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"Мы приняли решение". Кобяков рассказал, о чем договорился с Медведевым

17.06.2017 07:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь и Россия смогли договориться по целому ряду проблемных вопросов. В частности, снять ограничения во взаимных поставках продукции машиностроения, агропромышленного комплекса. Об этом глава правительства Андрей Кобяков рассказал журналистам по итогам заседания Совмина Союзного государства.

«На нашей двусторонней встрече с Дмитрием Анатольевичем (премьер-министром России Дмитрием Медведевым. — Прим. БЕЛТА) мы подробно обсудили возможности для наращивания взаимодействия в торговле, экономике, инвестиционной сфере, промышленности и сельском хозяйстве. Договорились и далее в первоочередном порядке заниматься укреплением экономического взаимодействия как одной из основ Союзного государства», — отметил глава белорусского правительства.

По его словам, в экономической сфере взаимодействие направлено в первую очередь на сохранение и углубление кооперационных связей, а также снятие барьеров и ограничений во взаимной торговле для создания равных условий для субъектов хозяйствования. «По результатам сегодняшнего обсуждения мы приняли решения, которые позволят нам разрешить ряд проблемных вопросов по снятию взаимных ограничений в поставках продукции машиностроения», — проинформировал Андрей Кобяков.

Что касается взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса, то, как отметил Кобяков, «в целях недопущения возникновения проблемных ситуаций при поставках сельскохозяйственной продукции будет продолжено эффективное взаимодействие по обмену оперативной информацией по линии санитарных служб и принятию необходимых мер».

«Кроме того, подтверждена договоренность, что все возникающие проблемные вопросы до того, как их будут рассматривать премьер-министры, будут оперативно решаться на площадке группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, которую возглавляют первые вице-премьеры», — сказал Андрей Кобяков.

Всего в рамках повестки заседания Совета министров СГ рассмотрено 20 вопросов, которые охватывают важнейшие направления сотрудничества. Как было отмечено в ходе мероприятия, товарооборот между Беларусью и Россией по итогам первых трех месяцев 2017 года вырос на 25%.

Следующее заседание Совмина Союзного государства пройдет в Гомеле.

 
Теги: Гомель
 
 
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Как было отмечено в ходе мероприятия, товарооборот между Беларусью и Россией по итогам первых трех месяцев 2017 года вырос на 25%.

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