Инвестор, приди: семь плюсов и минусов Беларуси для швейцарского бизнеса

Можно ли нашей стране рассчитывать на инвестиции из Швейцарии и в какой отрасли, как «Штадлеру» в кризис удалось остаться на плаву, и чего ждет от властей бизнес — в Минске прошло заседание белорусско-швейцарского делового совета.

Белорусско-швейцарские поезда в метро

«Мы переживаем не самые простые последние несколько лет, как и все страны бывшего СССР, которые также испытывают рецессию», — заявил сегодня перед заседанием заседания белорусско-швейцарского делового совета генеральный директор Stadler Rail Group Петер Шпулер.

По его словам, одним из примет кризиса стало снижение тарифов на железнодорожные перевозки и падение рубля. «Все это отрицательно отразилось на заказах. Но даже в этой ситуации «Штадлеру» удалось удержаться на хорошем уровне и стать лучшим экспортером по результатам 2016 года», — сказал Шпулер.

В частности, он рассказал о заказах на двухэтажные поезда для Москвы и трамваи для Санкт-Петербурга, победу в аукционе на производство новых вагонов для минского метрополитена. «Наши инженеры сейчас работают над созданием новых вагонов. Этот заказ станет вехой на пути развития «Штадлер-Минск», так как позволит выйти на рынки других стран СНГ», — подчеркнул Шпулер.

Кроме того, «Штадлер» выиграл тендер на поставку трамваев в Чехию, 70-80% деталей к которым будут производить в Минске, а также поезда для Венгрии. Во время кризиса компания перенесла в Беларусь большой заказ из Скандинавии, чтобы сохранить рабочие места.

«Таким образом, положение с заказами улучшилось», — добавил гендиректор компании.

Потенциал и административные препоны

«У Беларуси есть очень хороший потенциал для дальнейшего развития машиностроения. Страна обладает хорошими инженерными и рабочими кадрами. Есть перспективы дальнейшего развития и сотрудничества в машиностроении, в том числе электрическом», — сказал гендиректор Stadler Rail Group.

По мнению Шпулера, для стимул­ирования отношений между Беларусью и Швейцарией, а также странами Европы можно было бы сократить количество административных процедур, связанных с экспортно-импортными операциями. Особенно, добавил он, это касается нетарифных ограничений для тех компаний, которые ввозят в страну сырье и комплектующие для сборки и последующего экспорта готовой продукции.

«Административные расходы пока велики. Если государство будет работать в этом направлении, то поток экспорта из Беларуси в Западную Европу может увеличиться», — добавил гендиректор компании. При этом он отметил, что со стороны Европы подобные ограничения также есть.

В качестве решения он предложил с обеих сторон «работать над облегчением условий для бизнеса, взять за ориентир некую зону свободной торговли».

При этом, бизнесмен считает удачным решение 5 лет назад разместить завод в Беларуси.

Белорусско-швейцарский бизнес

По данным БелТПП, в Беларуси со швейцарским капиталом работают 119 предприятий, из них 61 — с капиталом только этой страны.

«Мы имеем очень широкое поле для сотрудничества. Важно капитализировать этот пример в конкретные проекты. Мы ждем, что будут проекты по дальнейшей локализации производства по электротехнике, которое у нас существует. Ожидаем, что компания ABB сделает дальнейшие шаги навстречу, а также участие швейцарских компаний в модернизации белорусских производств в сфере производства продуктов питания и аграрном секторе», — отметил руководитель Белорусской торгово-промышленной палаты: Владимир Улахович.

В прошлом году, кстати, белорусско-швейцарский товарооборот снизился. Причем особенно упал швейцарский импорт, а вот белорусский экпорт — немного подрос, рассказал глава отделения посольства Швейцарии в Беларуси Паскаль Эйбишер.

Что еще нравится и не нравится бизнесу в Беларуси и что предлагают чиновники

1. Административные барьеры — не нравятся.

Нацбанк может продлить сроки завершения валютных операций, пояснила начальник управления методологии валютных отношений Главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Инесса Кравцова.

Кроме того, ожидается снижение административного давления на бизнес, будет сокращена и отменена норма об обязательной продажи валютной выручки. «Это важная информация для импортеров, важная для ивесторов», — добавила Кравцова.

2. Квалифицированные сотрудники — нравятся.

3. Уровень трудовой дисциплины — нравится.

4. Низкие расходы на заработную плату — нравится.

5. Качество белорусской продукции не хуже, чем в Польше и Швейцарии — нравится.

«Белорусы могут гордиться этим, если бы удалось устранить административные барьеры или их уменьшить, то страна могла бы сделать качественный скачок вперед», — отметил Питер Шпулер.

6. Местоположение Беларуси — нравится. «Мы находимся в Свободной экономической зоне. Мы можем торговать в рамках Таможенного союза», — пояснил директор «Штадлер Минск» Филипп Бруннер.

7. Проблемы с сертификацией — не нравятся. 20-40% от стоимости поезда — это расходы на сертификацию, кроме того, этот процесс может затянуться до 2-3 лет, пояснил Бруннер.

Самая дорогая часть сертификации — это испытания, их совмещение значительно удешевляет процедуру, сообщил начальник отдела сертификации, заместитель органа по сертификации железнодорожной продукции и услуг БелГУТа Вячеслав Зайчик. Как уверен чиновник, самый верный способ ускорить процесс сертификации — раньше обращаться в орган, который занимается выдачей сертификатов.

Белорусское-швейцарское сотрудничество — позитивный пример, который не отменяет необходимости чиновникам услышать требования бизнеса.