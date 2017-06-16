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Одесса закупит у "Белкоммунмаша" троллейбусов на 8 млн евро
17.06.2017 12:19 — Новости Экономики | Tut.by
«Белкоммунмаш» выиграла тендер на поставку троллейбусов в Одессу. Стоимость контракта составляет 8 млн 37 тыс. евро.
«Современный дизайн, светлый и просторный салон, удовлетворяющий пожеланиям пассажиров», — так
Неделю назад
Напомним, украинская сторона традиционно покупает городскую технику у белорусов. Об этом рассказывали украинские чиновники во время прошлогоднего визита в Минск.
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Украинский город приобретет в Беларуси 47 троллейбусов.
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