«Белкоммунмаш» выиграла тендер на поставку троллейбусов в Одессу. Стоимость контракта составляет 8 млн 37 тыс. евро.





Как сообщает сайт посольства Беларуси в Украине, украинский город приобретет в Беларуси 47 троллейбусов за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития.





«Современный дизайн, светлый и просторный салон, удовлетворяющий пожеланиям пассажиров», — так характеризуется данная модель на сайте предприятия.

Неделю назад тендер на поставку автобусов в Киев выиграл Минский автозавод. Столица Украины намерена закупить 70 городских низкопольных автобусов МАЗ-203, которые обойдутся городу примерно в 12,5 млн долларов, а также 30 городских автобусов особо большой вместимости МАЗ-215 на сумму 7,8 млн долларов.

Напомним, украинская сторона традиционно покупает городскую технику у белорусов. Об этом рассказывали украинские чиновники во время прошлогоднего визита в Минск.

Недавно белорусские тракторы и автобусы тестировал лично мэр Киева Виталий Кличко. За лояльность в отношении белорусской техники президенту Украины Петру Порошенко даже доставалось от оппозиции .