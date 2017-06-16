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Одесса закупит у "Белкоммунмаша" троллейбусов на 8 млн евро

17.06.2017 12:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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«Белкоммунмаш» выиграла тендер на поставку троллейбусов в Одессу. Стоимость контракта составляет 8 млн 37 тыс. евро.



Как сообщает сайт посольства Беларуси в Украине, украинский город приобретет в Беларуси 47 троллейбусов за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития.

«Современный дизайн, светлый и просторный салон, удовлетворяющий пожеланиям пассажиров», — так характеризуется данная модель на сайте предприятия.

Неделю назад тендер на поставку автобусов в Киев выиграл Минский автозавод. Столица Украины намерена закупить 70 городских низкопольных автобусов МАЗ-203, которые обойдутся городу примерно в 12,5 млн долларов, а также 30 городских автобусов особо большой вместимости МАЗ-215 на сумму 7,8 млн долларов.

Напомним, украинская сторона традиционно покупает городскую технику у белорусов. Об этом рассказывали украинские чиновники во время прошлогоднего визита в Минск.
Недавно белорусские тракторы и автобусы тестировал лично мэр Киева Виталий Кличко. За лояльность в отношении белорусской техники президенту Украины Петру Порошенко даже доставалось от оппозиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинский город приобретет в Беларуси 47 троллейбусов.

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