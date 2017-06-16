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Евросоюз вводит антидемпинговые пошлины на стальную арматуру БМЗ

17.06.2017 13:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июн – Sputnik. Еврокомиссия приняла решение ввести сроком на пять лет антидемпинговые ввозные пошлины на стальную арматуру из Беларуси.

Евросоюз вводит антидемпинговые пошлины на стальную арматуру БМЗ
© Pixabay
БМЗ: о результатах антидемпингового расследования ЕС говорить рано

Претензии к белорусскому производителю озвучила в феврале 2016 года Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer). По их информации, Беларусь значительно увеличила экспорт горячекатаной арматуры в Европу и, вероятно, демпингует на рынке. Уведомление о начале расследования Белорусский металлургический завод – единственный в республике производитель стальной арматуры – получил в конце марта 2016 года.

"Сегодня комиссия решила ввести окончательные антидемпинговые меры против импорта стальной арматуры из Беларуси. Ввозные пошлины защитят европейских производителей от недобросовестной белорусской конкуренции в ближайшие пять лет", – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Там отмечается, что БМЗ продавал свою продукцию в Европе по ценам почти в 1,6 раза ниже рыночных.

В связи с заявлением Eurofer ЕК в конце марта 2016 года начала антидемпинговое расследование, и в декабре того же года, на основе первоначальных выводов, ввела для Беларуси антидемпинговые пошлины в размере 12,5% сроком на пять лет.

Тогда, комментируя это решение, в руководстве БМЗ отмечали, что европейские производители, являющиеся инициаторами расследования, хотят защитить свои интересы на фоне перенасыщенного рынка и резкого падения цен.

Белорусский металлургический завод (ОАО "БМЗ" – управляющая компания холдинга "БМК") основан в 1984 году, производит непрерывнолитую и горячекатаную заготовку, прокат фасонный, сортовой, арматурный для железобетонных конструкций, заготовки трубные, катанку стальную, металлокорд, проволоку стальную различного назначения, горячедеформированные бесшовные трубы, стальную фибру.

Рынок ЕС – один из основных для БМЗ. Партнерами предприятия выступают многие европейские автопроизводители, строительные и другие компании.

 
Теги: Минск
 
 
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В ЕС считают, что это поможет защитить европейских производителей от недобросовестной конкуренции со стороны Белорусского металлургического завода. Пошлины...

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