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Евросоюз вводит антидемпинговые пошлины на стальную арматуру БМЗ
17.06.2017 13:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Еврокомиссия приняла решение ввести сроком на пять лет антидемпинговые ввозные пошлины на стальную арматуру из Беларуси.
Претензии к белорусскому производителю озвучила в феврале 2016 года Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer). По их информации, Беларусь значительно увеличила экспорт горячекатаной арматуры в Европу и, вероятно, демпингует на рынке. Уведомление о начале расследования Белорусский металлургический завод – единственный в республике производитель стальной арматуры – получил в конце марта 2016 года.
"Сегодня комиссия решила ввести окончательные антидемпинговые меры против импорта стальной арматуры из Беларуси. Ввозные пошлины защитят европейских производителей от недобросовестной белорусской конкуренции в ближайшие пять лет", – говорится в сообщении Еврокомиссии.
Там отмечается, что БМЗ продавал свою продукцию в Европе по ценам почти в 1,6 раза ниже рыночных.
В связи с заявлением Eurofer ЕК в конце марта 2016 года начала антидемпинговое расследование, и в декабре того же года, на основе первоначальных выводов, ввела для Беларуси антидемпинговые пошлины в размере 12,5% сроком на пять лет.
Тогда, комментируя это решение, в руководстве БМЗ отмечали, что европейские производители, являющиеся инициаторами расследования, хотят защитить свои интересы на фоне перенасыщенного рынка и резкого падения цен.
Белорусский металлургический завод (ОАО "БМЗ" – управляющая компания холдинга "БМК") основан в 1984 году, производит непрерывнолитую и горячекатаную заготовку, прокат фасонный, сортовой, арматурный для железобетонных конструкций, заготовки трубные, катанку стальную, металлокорд, проволоку стальную различного назначения, горячедеформированные бесшовные трубы, стальную фибру.
Рынок ЕС – один из основных для БМЗ. Партнерами предприятия выступают многие европейские автопроизводители, строительные и другие компании.
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В ЕС считают, что это поможет защитить европейских производителей от недобросовестной конкуренции со стороны Белорусского металлургического завода. Пошлины...
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