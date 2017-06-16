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Власти поддержали предложение ИП по страховым взносам

17.06.2017 14:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июн – Sputnik. Министерство экономики согласилось поддержать инициативу предпринимателей, по которой взносы в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения (ФСЗН) должны уплачиваться в добровольном порядке и только за периоды, когда осуществлялась деятельность.

Власти поддержали предложение ИП по страховым взносам
© Sputnik / Виктор Толочко
Власти не поддержали "народный проект указа" ИП

Ранее ИП предлагали властям перейти на уплату предпринимателями взносов в ФСЗН по принципу "не работаешь – не платишь". В настоящее время ИП обязаны перечислять такие взносы в том числе и за те периоды, когда они не осуществляли деятельность.

Лидер общественного объединения предпринимателей "Перспектива" Анатолий Шумченко на сайте объединения привел ответ Минэкономики по всем 10 предложениям в проект декрета "О развитии предпринимательства и исключении излишних требований к бизнесу".

Как говорится в ответе, предложение о добровольном порядке уплаты взносов в ФСЗН включено в проект декрета.

Вместе с тем Шумченко отмечает, что большая часть ответов не отвечает ожиданиям ИП.

"Перспектива" получила ответы по всем 10 пунктам своих предложений в проект декрета "О развитии предпринимательства и исключении излишних требований к бизнесу". Большая часть не удовлетворяет организацию, и есть, соответственно, поле для дальнейшей деятельности, чтобы продвигать интересы малого бизнеса", – заявил он.

По его словам, сейчас подготовлен проект указа по ФСЗН по принципу государственного социального страхования для ИП на добровольной основе, а не в обязательном порядке, как того и требовала "Перспектива" на протяжении последних лет.

В ответе Минэкономики также указывается, кто может быть освобожден от обязательной уплаты таких взносов и может делать это на добровольной основе.

В частности, "индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам предлагается предоставить право участвовать в системе государственного социального страхования на добровольной основе, а не в обязательном порядке". 

При этом юрлица и ИП должны будут уплачивать взносы в ФСЗН за наемных работников в обязательном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Минэкономики согласилось с предложением предпринимателей делать взносы в ФСЗН по принципу "не работаешь – не платишь".

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