Китай построит в регионах и Минске 22 социальных дома

Беларусь и Китай заключили соглашение по реализации второго этапа проекта по строительству социального жилья. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как следует из соглашения, всего будет построено1854 квартир социального жилья в 22 домах шести областей и городе Минске. Китайская сторона берет на себя расходы по строительству, поручает управляющей проектом компании осуществлять внешний надзор и управление финансированием.

Расходы на реализацию проекта составят 349,09 млн китайских юаней (51,2 млн долларов). В Брестской области будет потрачено 32,51 млн юаней (4,7 млн долларов), Витебской — 55,53 ммлн юаней (8,1 млн долларов), Гомельской — 54,73 млн юаней (8 млн долларов), Гродненской — 47,51 млн юаней (6,9 млн долларов), Минской — 81,04 млн юаней (11,8 млн долларов), Могилевской — 61,77 млн юаней (9 млн долларов), расходы по городу Минску составят 16 млн юаней (2,3 млн долларов). Предусмотрены также расходы компании по управлению проектом от Китайской стороны.

«Финансирование выделяется из средств технико-экономической помощи, предусмотренных Соглашением между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Республики Беларусь о технико-экономической помощи от 29 сентября 2016 года, и средств технико-экономической помощи в 2017 году», — говорится в документе.

Строительство будет осуществлять предприятие, которое Беларусь выберет «из рекомендуемых Китайской стороной китайских предприятий».

Первый этап проекта, напомним, начал реализовываться в 2016 году. Согласно ему, китайская сторона обязалась построить в регионах Беларуси 16 социальных домов.

Первый заместитель министра архитектуры и строительства Александр Кручанов назвал этот проект «подарком белорусскому народу».

Данное жилье не выставляется на продажу, а идет в коммунальную собственность.