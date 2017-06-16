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РФ до 2020 года откажется от ж/д транзита многих грузов через Беларусь

17.06.2017 15:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июн — Sputnik. Правительство России приняло решение построить до конца 2020 года три железнодорожных парома, которые свяжут порт Усть-Луга с Балтийском и возьмут на себя большую часть грузопотока для Калининградской области.

Премьер России Дмитрий Медведев утвердил план паромного сообщения с Калининградской областью, предусматривающий в том числе строительство трех грузопассажирских паромов, которые будут работать на линии Балтийск — Усть-Луга, документ размещен на сайте кабинета министров в субботу.

"Подписанным распоряжением утвержден план обеспечения трансфертной доступности Калининградской области, направленный на развитие паромного сообщения. Планом, в частности, предусматривается строительство трёх железнодорожных паромов для эксплуатации на железнодорожной паромной линии Усть-Луга — Балтийск. Строительство таких паромов в дополнение к уже работающим позволит обеспечить перевозку линией Усть-Луга — Балтийск всего объёма грузов для внутреннего потребления Калининградской области", — говорится в сообщении.

Сейчас грузы в Калининградскую область доставляются в основном железнодорожным транспортом. Альтернативным маршрутом доставки грузов является паромная линия Усть-Луга — Балтийск, на которой работают два устаревших железнодорожных парома.

Строительство паромов в 2017-2020 годах планируется осуществить за счет бюджетных и заемных средств. Планируется, что реализация плана позволит переориентировать на паромную линию Усть-Луга — Балтийск большую часть грузопотока в Калининградскую область и из нее, следующего в настоящее время железнодорожным транспортом по территориям Беларуси и Литвы.

 
Теги: Минск
 
 
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Железнодорожная паромная линия, которую построят до конца 2020 года, позволит России перенаправить большинство грузов для Калининградской области в обход Беларуси.

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