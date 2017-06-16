Москва и Минск выдерживают график консультаций по газовой тематике

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Вице-премьер России Аркадий Дворкович констатирует, что переговоры с Беларусью о сотрудничестве в газовой сфере на период до 2025 года идут согласно утвержденному графику.

Единый энергетический рынок в ЕАЭС должен заработать до 1 июля 2019 года, а все изъятия и ограничения на торговлю энергоносителями между Россией и Беларусью должны быть сняты с 2025 года. До конца 2017 года стороны должны согласовать условия и принципы работы единого рынка газа.

При этом стороны условились, что единый рынок газа заработает примерно на пять лет раньше.

"Осталось согласовать принципы будущего сотрудничества на период до 2025 года. Сейчас эти консультации идут, все в порядке, мы в графике", — сказал Дворкович в субботу журналистам.

Между тем, как ранее сообщал Sputnik, Беларусь уже назвала одну из своих инициатив по сотрудничеству в газовой сфере. В частности, премьер-министр республики Андрей Кобяков на состоявшемся 16 апреля в Санкт-Петербурге заседании Союзного Совмина заявил, что Беларусь предлагает с 2020 года устанавливать для нее цены на газ в российских рублях. При этом он подчеркнул, что республика не ищет для себя преференций, но рассчитывает на цены, сопоставимые с российскими.

В ответ на это премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заметил, что цены на газ не могут быть фиксированными ни для Беларуси, ни для других покупателей.

Беларусь и РФ по итогам переговоров президентов согласовали условия разрешения нефтегазового конфликта 2016 года. Стороны определили условия и цены поставок газа в Беларусь на три года: 2017, 2018 и 2019. Как недавно сообщил белорусский вице-премьер Владимир Семашко, благодаря скидкам в 2018 году российский газ для Беларуси будет стоить, независимо от конъюнктуры рынка, 129 долларов за тысячу кубометров, в 2019 году — 127 долларов.