Китай построит в Беларуси 22 социальных многоквартирных дома

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Китайские компании за счет средств технико-экономической помощи КНР возведут в Беларуси 22 жилых дома на более 1,8 тысячи квартир, которые будут относиться к социальному жилью.



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Соответствующее соглашение между правительствами Беларуси и КНР, заключенное посредством обмена письмами, опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале .

Как отмечается в документе, первая очередь проекта включит в себя 16 домов на 1 тысячу 432 квартиры. Это жилье будет построено и сдано до конца сентября в Бресте, Пинске, Витебске, Орше, Гомеле, Буда-Кошелево, поселке Юбилейном, Мозыре, Светлогорске, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Осиповичах.

В соглашении отмечается, что КНР берет на себя расходы по строительству, поручает управляющей проектом компании осуществлять внешний надзор и управление финансированием. Расходы на реализацию проекта включают: создание чертежей строительства, строительные работы, поставку необходимого оборудования и материалов, их монтаж и наладку, а также другие расходы, предусмотренные проектной документацией.

Общий объем расходов по проекту составляет немногим более 349 миллионов юаней, при этом расходы компании из Китая по управлению проектом не превышают 20,01 млн юаней. Финансирование идет за счет средств технико-экономической помощи, предусмотренных соглашением между правительством КНР и правительством Беларуси от 29 сентября 2016 года, и средств технико-экономической помощи в 2017 году.

Средства технико-экономической помощи, предоставляемые Китаем, используются для строительства в Беларуси социального жилья с целью улучшения условий проживания граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе малообеспеченных слоев населения, определенных белорусским законодательством. Социальное жилье, построенное с использованием технико-экономической помощи, будет находиться в государственной (коммунальной) собственности, оно не подлежит продаже или аренде, а также наследованию.