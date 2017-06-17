Анатолий Быков: Путину нужно отправить правительство и миллиардеров в Беларусь на стажировку

Недавний Чемпионат Европы по самбо в Минске посетил известный российский предприниматель Анатолий Быков, который в разное время контролировал крупнейшие металлургические и энергетические предприятия Красноярского края, много лет был депутатом Заксобрания края. Судя по фото, опубликованным порталом Izsambo Быков встречался со своим другом, известным белорусским бизнесменом, членом исполкома Всемирной федерации самбо Владимиром Япринцевым и трехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира, Европы и СССР Александром Медведем.



Фото: izsambo.ru

Вернувшись на родину, Анатолий Быков в интервью KrasNews.com рассказал о поездке в Беларусь. «Мы разрушили систему управления государством, у нас сегодня все чиновники занимаются бизнесом. Я недавно приехал из республики Беларусь — я восхищен, что у нас на постсоветском пространстве есть такая республика, которой мы можем гордиться», — отметил он. Политик обращает внимание на то, что в миллионном Красноярске «нет ни одной улицы, двора, чтобы дорожное покрытие соответствовало нормам». «В больницах, школах — бардак, куда ни глянь. Чем сегодня у нас занимается власть? Пока Путин в прямом эфире не скажет, не покажет, не даст указания, до этого момента ничего делать не будут», — заявил он.

Рассказывая о разнице между странами, Быков отметил, что она огромна и заметна сразу: «Увидели, в каком состоянии находится Белоруссия, деревни, увидели, как обрабатываются газоны, деревья на протяжении 100 километров. Смотришь — вокруг леса. Потому что там — порядок. Я даже интересовался у жителей: „Почему у вас заборы в деревне все ровные, покрашенные?“, а они мне отвечают: „Нас штрафуют за это“. Там присутствует система государственного управления».

Особо Быков впечатлился Комаровским рынком. «Он меня восхитил! Есть все продукты, все в упаковке, свежие. У каждого продавца холодильное оборудование, весы, все чисто, продавцы в халатах. Не увидел я ни одного приезжего, который бы продавал продукцию, все местные. Мы по-доброму позавидовали», — сказал он.

«Были в музеях Минска, ездили на Хатынь, гуляли по улицам, и я не увидел ни одного окурка, спички. Люди которые идут по улицам — улыбаются. Все опрятно одеты, нет ни одного бомжа, попрошайки, что меня очень поразило. Я убедился, что на таком маленьком пространстве построен социализм», — считает Быков.

Предприниматель рассказал, что делегацию Красноярского края принимало правительство в лице вице-премьера Владимира Семашко. «Мы обсуждали тему взаимовыгодного сотрудничества и там у них подход по-государственному. Не просто поговорили, а расписали кто ответственный и за какое направление».



Фото: izsambo.ru

«Я в Белоруссии был 30 лет назад, еще в советское время, когда проводились турниры всесоюзные, мы приезжали выступать студентами. Также у меня папа родом из Белоруссии. Приехав через 30 лет, я им говорю: „Что я вижу сейчас у вас, хотел бы видеть у себя в России, в каждом регионе“. Наверное В.В.Путину нужно собрать все наше правительство, всех наших миллиардеров, которые показывают свои доходы в десятки миллионов в месяц и отправить в Белоруссию на стажировку. А после вместе с Александром Григорьевичем принять у них экзамен, кто не прошел экзамен — в отставку. Я сделал вывод, что у них есть хозяин и об этом хозяине вспомнят через 20−30 лет. Я понимаю, что и там есть либеральные демократы, которым бы хотелось свободы в бизнесе и в другом, но там есть государственное управление, никто не может сделать шаг ни влево, ни вправо», — заявил Анатолий Быков.

Он уверен, что «белорусам повезло, что в нужное время оказался Александр Григорьевич Лукашенко». «Хозяин своей земли, он любит свою землю, свой народ. Если бы он не был хозяином, то Белоруссию растащили бы, так же, как и Россию. Россия — огромная страна, и ее до сегодняшнего дня тащат. Наши реформаторы, либералы, демократы Чубайс и Кудрин, которые предлагают снова приватизировать государственные нефтяные компании, и им это позволено говорить».

«На сегодняшний день подход Лукашенко — самый правильный, строгий и контролируемый. Мы сегодня не должны давать объем работ бизнесу и не контролировать его. В строительстве дорог, домов, везде должен быть государственный контроль». — резюмировал Быков.