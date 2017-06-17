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Анатолий Быков: Путину нужно отправить правительство и миллиардеров в Беларусь на стажировку
18.06.2017 12:35 — Новости Экономики | Tut.by
Недавний Чемпионат Европы по самбо в Минске посетил известный российский предприниматель Анатолий Быков, который в разное время контролировал крупнейшие металлургические и энергетические предприятия Красноярского края, много лет был депутатом Заксобрания края. Судя по фото, опубликованным порталом
Вернувшись на родину, Анатолий Быков в интервью
Рассказывая о разнице между странами, Быков отметил, что она огромна и заметна сразу: «Увидели, в каком состоянии находится Белоруссия, деревни, увидели, как обрабатываются газоны, деревья на протяжении 100 километров. Смотришь — вокруг леса. Потому что там — порядок. Я даже интересовался у жителей: „Почему у вас заборы в деревне все ровные, покрашенные?“, а они мне отвечают: „Нас штрафуют за это“. Там присутствует система государственного управления».
Особо Быков впечатлился Комаровским рынком. «Он меня восхитил! Есть все продукты, все в упаковке, свежие. У каждого продавца холодильное оборудование, весы, все чисто, продавцы в халатах. Не увидел я ни одного приезжего, который бы продавал продукцию, все местные. Мы по-доброму позавидовали», — сказал он.
«Были в музеях Минска, ездили на Хатынь, гуляли по улицам, и я не увидел ни одного окурка, спички. Люди которые идут по улицам — улыбаются. Все опрятно одеты, нет ни одного бомжа, попрошайки, что меня очень поразило. Я убедился, что на таком маленьком пространстве построен социализм», — считает Быков.
Предприниматель рассказал, что делегацию Красноярского края принимало правительство в лице вице-премьера Владимира Семашко. «Мы обсуждали тему взаимовыгодного сотрудничества и там у них подход по-государственному. Не просто поговорили, а расписали кто ответственный и за какое направление».
«Я в Белоруссии был 30 лет назад, еще в советское время, когда проводились турниры всесоюзные, мы приезжали выступать студентами. Также у меня папа родом из Белоруссии. Приехав через 30 лет, я им говорю: „Что я вижу сейчас у вас, хотел бы видеть у себя в России, в каждом регионе“. Наверное В.В.Путину нужно собрать все наше правительство, всех наших миллиардеров, которые показывают свои доходы в десятки миллионов в месяц и отправить в Белоруссию на стажировку. А после вместе с Александром Григорьевичем принять у них экзамен, кто не прошел экзамен — в отставку. Я сделал вывод, что у них есть хозяин и об этом хозяине вспомнят через 20−30 лет. Я понимаю, что и там есть либеральные демократы, которым бы хотелось свободы в бизнесе и в другом, но там есть государственное управление, никто не может сделать шаг ни влево, ни вправо», — заявил Анатолий Быков.
Он уверен, что «белорусам повезло, что в нужное время оказался Александр Григорьевич Лукашенко». «Хозяин своей земли, он любит свою землю, свой народ. Если бы он не был хозяином, то Белоруссию растащили бы, так же, как и Россию. Россия — огромная страна, и ее до сегодняшнего дня тащат. Наши реформаторы, либералы, демократы Чубайс и Кудрин, которые предлагают снова приватизировать государственные нефтяные компании, и им это позволено говорить».
«На сегодняшний день подход Лукашенко — самый правильный, строгий и контролируемый. Мы сегодня не должны давать объем работ бизнесу и не контролировать его. В строительстве дорог, домов, везде должен быть государственный контроль». — резюмировал Быков.
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Недавний Чемпионат Европы по самбо в Минске посетил известный российский предприниматель Анатолий Быков, который в разное время контролировал крупнейшие...
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