Ради 900 млн долларов. Что должен сделать Минск для получения новых траншей кредита

Получение Минском пятого-седьмого траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму 900 млн долларов будет возможно при выполнении скорректированных условий , «направленных на повышение эффективности управления государственными предприятиями». В журнале Минфина «Финансы. Учет. Аудит» перечислены некоторые из дополнительных требований.



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В частности, ЕФСР требует совершенствования методов корпоративного управления в 17 акционерных обществах (в том числе речь идет об усилении состава набсоветов независимыми директорами), оптимизации госсобственности на республиканском уровне через передачу в коммунальную собственность не менее 45 госпредприятий, а также госдоли акций отдельных ОАО на бирже.

В условия шестого транша включен новый контрольный показатель по разработке и внедрению механизмов соцзащиты, предусматривающих переобучение высвобождаемых при реорганизации работников и их дальнейшее трудоустройство. Таким образом эксперты рассчитывают компенсировать невыполнение условия третьего транша о повышении пособия по безработице до бюджета прожиточного минимума.

В условия седьмого транша повторно прописали законодательное утверждение порядка принятия местными властями решений о передаче им в доверительное управление коммунальных предприятий как дополнительного механизма оздоровления финансово неустойчивых госпредприятий (в основном сельскохозяйственных). При этом статус условия стал «контрольным».

На такие корректировки ЕФСР пошел после невыполнения Беларусью условий выделения третьего транша. Речь идет о трех индикативных показателях — принятии Стратегии повышения эффективности управления госсектором и двух указов президента, о мерах допподдержки некоторых категорий безработных и об утверждении порядка передачи в доверительное управление финансово неустойчивых предприятий.

Окончательный перечень дополнительных мер планировалось представить на рассмотрение очередного Совета Фонда, заседание которого планируется на конец июня — июль текущего года.

Предоставление финансового кредита Беларуси в размере 2 млрд долларов семью траншами в течение 2016−2018 годов одобрено Советом Фонда 25 марта 2016 года. Сумма первого транша при этом определена в 500 млн долларов, второго-четвертого — по 300 млн долларов, пятого-седьмого траншей — по 200 млн долларов каждый. Пока Беларусь получила три транша на общую сумму 1,1 млрд долларов. Основной целью кредита является поддержка программы реформ правительства и Нацбанка, направленной на создание условий для выхода страны на траекторию устойчивого роста через повышение качества экономической политики и проведение структурных реформ.