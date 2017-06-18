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"Даже при сегодняшних ценах проект будет рентабельным". На что рассчитывает "Славкалий"

18.06.2017 22:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Доходность калийного рынка сегодня позволяет Беларуси запустить производство на «Славкалии», не создавая проблем на рынке и не опуская уровня цен. Даже при сегодняшних ценах проект будет рентабельным, заверил и.о. директора «Славкалия» Игорь Кожич журналистов программы «Главный эфир» телеканала «Беларусь1».

«Мы не конкуренты „Беларуськалию“, мы - партнеры. И наша задача — произвести продукт расширенного спектра, дополнить рынок белорусской продукции», — отметил Кожич.

На рынок «Славкалий» рассчитывает выходить через Белорусскую калийную компанию. «БКК в лице Елены Александровны Кудрявец сегодня сказала: Мы ждем ваш белый продукт, более чистый продукт», — заявил руководитель.

Беседа с директором шла прямо на стройплощадке, где уже устанавливаются буровые. Игорь Кожич, который с марта пока так и не избавился от приставки и.о., рассказал об этапах строительства.

«Первый этап мы выполнили — компания „Дельта“, которая выиграла тендер на бурение, уже работает. Второй этап уже идет — это подготовка под фабрику. Он будет закончен в июле-начале августа», — отметил он.

Кожич рассказал, что кроме традиционных технологий, которые опробованы на последних рудниках, введенных в строй «Беларуськалием», здесь будут использоваться и современные технологии одних из законодателей мод, канадцев, о чем недавно рассказывал инвестор проекта Михаил Гуцериев. «Чтобы пройти стволы, надо их заморозить. Поэтому мы бурим замораживающие скважины ниже водоносного горизонта и потом пойдет проходка стволов — уже по новой канадской технологии, механизированным способом. При таком способе мы ускоряем темпы проходки стволов и реализации всего проекта», — пояснил Кожич.

И.о. директора рассказал также о масштабах строительства инфраструктуры под проект. «Любань превращается в такой же калийный город, как красавец-Солигорск», — заверил он. Для этого придется тянуть 42 км газопровода, 32 км — железнодорожная ветка со станции Уречье, в Любани построят жилье для работников и головной офис, 22 км ЛЭП.

В год здесь планируется добывать около 10 млн тонн руды и выпускать 2 млн тонн удобрений.

Напомним, что власти Беларуси и Михаил Гуцериев договорились о строительстве горно-обогатительного комбината (ГОК) на сырьевой базе Нежинского участка Старобинского месторождения калийных солей в 2011 году. Был подписан инвестдоговор. Проект, общая стоимость которого оценена в 1,7−2 млрд долларов, предусматривает строительство комбината производственной мощностью от 1,1 до 2 млн тонн хлорида калия.

 
 
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На рынок "Славкалий" рассчитывает выходить через Белорусскую калийную компанию. "БКК в лице Елены Александровны Кудрявец сегодня сказала: Мы ждем ваш белый...

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