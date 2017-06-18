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"Славкалий" выйдет на рынок вместе с "Беларуськалием"

18.06.2017 22:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июн — Sputnik. ИООО "Славкалий" не станет конкурентом для "Беларуськалия", предприятия будут вместе выходить со своей продукцией на третьи рынки, заявил в "Главном эфире" Белтелерадиокомпании исполняющий обязанности директора ИООО "Славкалий" Игорь Кожич.

"Славкалий" выйдет на рынок вместе с "Беларуськалием"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Высшим руководством страны принято решение о строительстве второго калийного комбината.

"Беларуськалию" мы не конкурент, а партнер", — заявил топ-менеджер.

По его словам, "Славкалий" планирует дополнить белорусскую калийную продукцию новым продуктом, который расширит возможности отечественной калийной отрасли.

"Планируем, что будем выходить на рынок с "Беларуськалием". Мы будем вдвоем мощнее и будем диктовать свои условия", — сказал он. Кожич отметил, что "Славкалий" добавит к 10 миллионам тонн продукции "Беларуськалия" свои 2 миллиона тонн уникальной продукции.

Кожич также подчеркнул, что для районного центра Любань, вблизи которого создается предприятие, "Славкалий" станет своеобразным градообразующим предприятием.

"Любань превращается в такой же город, как красавец Солигорск", — сказал он. По словам топ-менеджера, во время строительства второго калийного завода будет протянуто 42 километра газопровода. Порядка 40 деревень будут газифицированы, проложена 32-киломметровая железнодорожная ветка. Также будет протянуто 32 километра линий электропередач.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство строящегося в Беларуси второго калийного предприятия уверено, что в Беларуси появится новый "красавец Солигорск".

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