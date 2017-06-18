Куда и как перевести счета? БСБ Банк нашел стратегического партнера по обслуживанию физлиц

БСБ Банк и Белорусский народный банк (БНБ-Банк) заключили соглашение о сотрудничестве по обслуживанию клиентов-физических лиц, в рамках которого БСБ Банк, у которого регулятор отозвал лицензию на отдельные банковские операции , предлагает клиентам-физлицам, в том числе владельцам зарплатных проектов и индивидуальным предпринимателям по упрощенной процедуре перевести счета физлиц на обслуживание в БНБ-Банк.





Как сообщается в пресс-релизе БСБ Банка, при этом клиенты и далее смогут обращаться в БСБ Банк по вопросам выпуска и сопровождения карт БНБ-Банка, а также привычно пользоваться офисами и другими сервисами и продуктами БСБ Банка.

«Мы очень тщательно подошли к выбору партнера, обращались с запросами в различные банки. Кроме технических возможностей обращали пристальное внимание на готовность предоставлять сервис нашим клиентам» — отметил и.о. председателя правления Виталий Рябцев.

Достигнуты договоренности, по которым при переходе клиенты БСБ Банка получат условия аналогичные действующим. При этом банк обещает дополнительные услуги и новые сервисы, новые возможности платежных карт, в том числе опции овердрафтного кредитования, оформления кредитных карт с грейс-периодом, бесплатного увеличения уровня карты, расширение сети банкоматов.

«В сложившейся ситуации нам вместе удалось найти элегантное и удобное решение в первую очередь для клиентов БСБ Банка и мы надеемся, что наши оперативные совместные действия послужат хорошим примером партнерства для банковской системы Беларуси» — отметил генеральный директор БНБ-Банк Константин Церетели.

Клиентам БСБ Банка будут выпускаться новые платежные карты БНБ-Банка. Используя эти карты, клиенты смогут снимать средства в банкоматах БСБ Банка и БНБ-Банка. Следующим шагом должно стать объединение банкоматных сетей двух банков, что требует решения технических вопросов с платежными системами.

В банке сообщили, что выразить свое согласие на переход владельцы зарплатных проектов могут без переоформления зарплатного договора. Оформить заявку на перевод зарплатного проекта в БНБ-Банк юридическим лицам и ИП можно посредством систем СДБО (клиент-банк или интернет-банк), физическим лицам — посредством SMS сообщения с мобильного телефона.