БСБ Банк нашел решение для владельцев зарплатных проектов и физлиц

ЗАО "Белорусско-Швейцарский банк "БСБ Банк" и ОАО «Белорусский народный банк» (БНБ-Банк) заключили соглашение о сотрудничестве по обслуживанию клиентов-физических лиц.

В рамках соглашения "БСБ Банк" предлагает клиентам-физлицам, включая владельцев зарплатных проектов и ИП, по упрощённой процедуре перевести счета физлиц на обслуживание в БНБ-Банк. При этом они смогут обращаться в БСБ Банк по вопросам выпуска и сопровождения карт БНБ-Банка, пользоваться офисами и другими сервисами и продуктами БСБ Банка, сообщили в банке .

При переходе клиенты БСБ Банка получат условия, аналогичные действующим, а также дополнительные услуги и новые сервисы. Так, станут доступны опции овердрафтного кредитования, оформления кредитных карт с грейс-периодом, бесплатного увеличения уровня карты, расширение сети банкоматов, а также срочные депозиты в рублях и иностранной валюте на привлекательных условиях.

Клиентам БСБ Банка выпустят новые платежные карты БНБ-Банка, с помощью которых они смогут снимать средства в банкоматах БСБ Банка и БНБ-Банка. Следующим шагом станет объединение банкоматных сетей двух банков.

Оформить заявку на перевод зарплатного проекта в БНБ-Банк юрлица и ИП смогут посредством систем СДБО (клиент-банк или интернет-банк), физлица - посредством SMS сообщения.

Оба банка обещают провести переход максимально оперативно и комфортно. «Заявляем, что смогли найти такого партнера, который взял на себя обязательства качественно обслуживать клиентов и предпринимать необходимые шаги для дальнейшего улучшения сервисов», - отметил и.о. председателя правления БСБ-Банка Виталий Рябцев.



«Воспользовавшись предложением БНБ-Банка, юридические лица БСБ Банка, при желании, получат доступ к новым услугам и возможностям», - заявил гендиректор «БНБ-Банка» Константин Церетели.

Напомним, 15 июня Нацбанк Беларуси сообщил об отзыве лицензии у ЗАО «БСБ Банк» за нарушения и недостатки, обнаруженные в результате проверки. С 26 июня все операции с физическими лицами будут прекращены. Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк уже заблокировали карточки БСБ Банка. Из-за этого не проходят операции в организациях торговли по терминалам, в банкоматах названных банков и на заправочных станциях.