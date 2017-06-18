ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БСБ Банк нашел решение для владельцев зарплатных проектов и физлиц

19.06.2017 10:27 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

ЗАО "Белорусско-Швейцарский банк "БСБ Банк" и ОАО «Белорусский народный банк» (БНБ-Банк) заключили соглашение о сотрудничестве по обслуживанию клиентов-физических лиц.

В рамках соглашения "БСБ Банк" предлагает клиентам-физлицам, включая владельцев зарплатных проектов и ИП, по упрощённой процедуре перевести счета физлиц на обслуживание в БНБ-Банк. При этом они смогут обращаться в БСБ Банк по вопросам выпуска и сопровождения карт БНБ-Банка, пользоваться офисами и другими сервисами и продуктами БСБ Банка, сообщили в банке.

При переходе клиенты БСБ Банка получат условия, аналогичные действующим, а также дополнительные услуги и новые сервисы. Так, станут доступны опции овердрафтного кредитования, оформления кредитных карт с грейс-периодом, бесплатного увеличения уровня карты, расширение сети банкоматов, а также срочные депозиты в рублях и иностранной валюте на привлекательных условиях.

Клиентам БСБ Банка выпустят новые платежные карты БНБ-Банка, с помощью которых они смогут снимать средства в банкоматах БСБ Банка и БНБ-Банка. Следующим шагом станет объединение банкоматных сетей двух банков.

Оформить заявку на перевод зарплатного проекта в БНБ-Банк юрлица и ИП смогут посредством систем СДБО (клиент-банк или интернет-банк), физлица - посредством SMS сообщения. 

Оба банка обещают провести переход максимально оперативно и комфортно. «Заявляем, что смогли найти такого партнера, который взял на себя обязательства качественно обслуживать клиентов и предпринимать необходимые шаги для дальнейшего улучшения сервисов», - отметил и.о. председателя правления БСБ-Банка Виталий Рябцев
 
«Воспользовавшись предложением БНБ-Банка, юридические лица БСБ Банка, при желании, получат доступ к новым услугам и возможностям», - заявил гендиректор «БНБ-Банка» Константин Церетели

Напомним, 15 июня Нацбанк Беларуси сообщил об отзыве лицензии у ЗАО «БСБ Банк» за нарушения и недостатки, обнаруженные в результате проверки. С 26 июня все операции с физическими лицами будут прекращены. Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк уже заблокировали карточки БСБ Банка. Из-за этого не проходят операции в организациях торговли по терминалам, в банкоматах названных банков и на заправочных станциях.

БСБ Банк просит клиентов снять средства с банковских карт и счетов до 25 июня. Вместе с тем в банке высказывают недоумение жесткостью принятого решения и считают его несоответствующим выявленным нарушениям.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЗАО "Белорусско-Швейцарский банк "БСБ Банк" и ОАО «Белорусский народный банк» (БНБ-Банк) заключили соглашение о сотрудничестве по обслуживанию клиентов-физических...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Куда и как перевести счета? БСБ Банк нашел стратегического партнера по обслуживанию физлиц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика