Сильфия затмит кукурузу? Аграрии Брестчины проводят смелый эксперимент

Ученые Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси претендуют на сенсацию. Вместе с аграриями они взялись выращивать культуру, которая может затмить знаменитую кукурузу, известную со времен Никиты Хрущева. Культура эта называется сильфия пронзеннолистная, в XVIII веке это растение семейства астровых прибыло в Европу из Америки. В настоящее время на Брестчине сильфия занимает свыше 20 гектаров. Сейчас в эксперименте заняты хозяйства в Малоритском, Каменецком, Пинском, Ивановском, Дрогичинском, Жабинковском и других районах. А с осени нынешнего года площади планируют увеличить в два раза, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Как рассказала младший научный сотрудник института Марина Пастухова, это многолетняя культура силосно-сенажного направления с очень большим урожаем зеленой массы. К слову, средний урожай кукурузы она превышает примерно в три раза. Причем заботиться о сильфии нужно лишь в первый год, на одном месте она может произрастать 20−30 лет без особого ухода. Это позволит получить не только большой экономический эффект, считают специалисты, но и защитить многие типы почв от «деградации», особенно торфяники. К тому же сильфия интенсивно цветет во второй половине лета, привлекает большое количество пчел и является хорошим медоносом.

По словам Марины Пастуховой, пока речь о замене кукурузы на сильфию не идет. Будет хорошо, если эта культура будет сосуществовать наравне с проверенной временем кукурузой и способствовать реабилитации почв. Решить последнюю проблему не менее важно, чем накормить скот. А уж на «отдохнувших» землях аграрии найдут что выращивать и получать при этом выгоду. Смелый эксперимент по выращиванию сильфии уже начат в Витебской и Могилевской областях, на очереди все остальные.