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В Беларуси впервые запустили трейд-ин: поменяют карты клиентам БСБ-Банка

19.06.2017 12:36 — Новости Экономики | БДГ  
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Альфа-Банк (Беларусь) поменяет клиентам других банков – прежде всего, БСБ-Банка – подержанные карты на новые, но более высокого класса и с бесплатным трехлетним периодом.

Карточный трейд-ин открывает Беларуси новый механизм обмена банковского «пластика». Суть такова: взамен старой карты любого банка выдается новая, причем с более высоким статусом. Так, действующие Visa Electron или Maestro в Альфа-Банке бесплатно обменяют на MasterCard Standard Pay Pass, а Visa Classic и стандартный «мастеркард» – на MasterCard Gold Pay Pass. Топовый «пластик» также участвует: карты Visa Gold и MasterCard Gold «прокачают» до Visa Platinum.

Все карты выдаются в одной из трех валют (белорусские рубли, доллары или евро) и с бесплатным трехлетним периодом – в течение этого срока комиссию за пользование взымать не будут. Пополнить карты также можно бесплатно, равно как и летать с их помощью за 20 евро в качестве пассажира рейсов «Белавиа».

Чтобы поменять карту, нужно посетить любой офис Альфа-Банка в одном из 16 городов Беларуси. На месте попросят предъявить действующий «пластик», предложат открыть текущий счет, пополнить его (на 100 рублей и больше) и подождать именной карты.

Поменять старые карты на новые могут клиенты любых банков. Основной аудитории, как ожидается, станут клиенты БСБ-Банка, который с 26 июня прекращает работать с физическими лицами. Схемой трейд-ин также смогут воспользоваться действующие владельцы карт Альфа-Банка.

«Мы прогнозируем большой интерес клиентов других банков к такой схеме. Получить карту более высокого уровня взамен старой может каждый, вне зависимости от того, где он сейчас обслуживается. Важно и то, что мы предлагаем этот механизм действующим клиентам. Так что ограничений нет», – пояснили в Альфа-Банке.

Карточный трейд-ин призван упростить белорусам переход от одного банка к другому. Этот механизм используется во многих странах мира. В Беларусь он пришел в подходящее время. «Мы хотим расширить финансовые возможности белорусов. Для тех, кто сумеет воспользоваться моментом, карточный трейд-ин станет отличным способом перейти на следующую ступень: повысить статус карточки и вместе с этим выбрать лучшие условия в сравнении с теми, что были до этого», – подчеркнули в банке.

Напомним, 15 июня Нацбанк Беларуси сообщил об отзыве лицензии у ЗАО «БСБ Банк» за нарушения и недостатки, обнаруженные в результате проверки. С 26 июня все операции с физическими лицами будут прекращены. Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк уже заблокировали карточки БСБ Банка. Из-за этого не проходят операции в организациях торговли по терминалам, в банкоматах названных банков и на заправочных станциях.

БСБ Банк просит клиентов снять средства с банковских карт и счетов до 25 июня. Вместе с тем в банке высказывают недоумение жесткостью принятого решения и считают его несоответствующим выявленным нарушениям.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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