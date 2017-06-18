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Беларусь начала road show еврооблигаций в США и Европе
19.06.2017 12:24 — Новости Экономики | БДГ
Минфин Беларуси сообщает о начале road show в США и Европе в рамках подготовки размещения двух траншей долларовых евробондов.
Рассматривается возможность разместить два транша долларовых евробондов: на 5 и на 10 лет, организаторами размещения выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.
На текущей неделе в рамках road show планируется проведение акций и встреч с возможными инвесторами.
Напомним, в последний раз Беларусь
Летом 2015 года Беларусь выплатила последний транш и погасила дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд, размещенный в 2010 году.
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Минфин Беларуси сообщает о начале road show в США и Европе в рамках подготовки размещения двух траншей долларовых евробондов.
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