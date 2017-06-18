Беларусь начала road show еврооблигаций в США и Европе

Минфин Беларуси сообщает о начале road show в США и Европе в рамках подготовки размещения двух траншей долларовых евробондов.

Рассматривается возможность разместить два транша долларовых евробондов: на 5 и на 10 лет, организаторами размещения выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

На текущей неделе в рамках road show планируется проведение акций и встреч с возможными инвесторами.

Напомним, в последний раз Беларусь привлекла $800 млн от размещения выпуска евробондов в январе 2011 года сроком на 7 лет. Проценты будут выплачиваться на полугодовой основе 26 января и 26 июля каждого года по ставке 8,95% годовых.

Летом 2015 года Беларусь выплатила последний транш и погасила дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд, размещенный в 2010 году.