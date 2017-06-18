ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь начала road show еврооблигаций в США и Европе

19.06.2017 12:24 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Минфин Беларуси сообщает о начале road show в США и Европе в рамках подготовки размещения двух траншей долларовых евробондов.

Рассматривается возможность разместить два транша долларовых евробондов: на 5 и на 10 лет, организаторами размещения выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

На текущей неделе в рамках road show планируется проведение акций и встреч с возможными инвесторами.

Напомним, в последний раз Беларусь привлекла $800 млн от размещения выпуска евробондов в январе 2011 года сроком на 7 лет. Проценты будут выплачиваться на полугодовой основе 26 января и 26 июля каждого года по ставке 8,95% годовых.

Летом 2015 года Беларусь выплатила последний транш и погасила дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд, размещенный в 2010 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минфин Беларуси сообщает о начале road show в США и Европе в рамках подготовки размещения двух траншей долларовых евробондов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Семашко рассказал, зачем Беларуси АЭС и перестанет ли наша энергетика зависеть от России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика